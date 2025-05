A sette anni dalla frana, iniziano i lavori 

Sette anni dopo la frana, in piazza Cantina – nell’ex villaggio minerario di Ingurtosu - i lavori vedono la luce. Ha preso il via il cantiere per la ricostruzione e bonifica dell’area che ha interessato il muro di contenimento della storica piazza, cuore del centro abitato, dove nel 2018 le abbondanti piogge provocarono il cedimento della parete sulla strada, da allora chiusa al traffico. Ancora per poco, giusto il tempo di eseguire le opere, un risultato ottenuto grazie alla collaborazione fra la Giunta di Arbus, in particolare l’assessora alla viabilità, Sara Vacca, e il presidente di Igea, Salvatore Mattana. «Questo risultato – dice Vacca – mette fine al disagio dei residenti e di quanti percorrono la strada, molti turisti che raggiungono la spiaggia di Piscinas, tanti gli appassionati di storia mineraria. Per anni abbiamo ascoltato le lamentele dei cittadini, penalizzati dalle interruzioni, ma anche per lo stato di degrado del luogo». Alle dichiarazioni dell’assessora si aggiungono quelle di Igea, proprietaria della maggior parte del villaggio. «L’intervento – spiega Mattana – prevede il risanamento e consolidamento della frana, ripristinando sicurezza e viabilità sul tratto di strada. In programma c’è poi il recupero e la valorizzazione del complesso immobiliare a fini turistici e di attività ricettive. Da poco abbiamo sistemato edifici di pregio per renderli visitabili per Monumenti aperti». Contenti i residenti. «Da tempo - dice Paolo Garau - non si vedeva così tanta attenzione al villaggio da parte delle istituzioni. C’è da sperare che sia l’inizio di un nuovo percorso». ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA