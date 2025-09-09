A Sestu il rock è Progressive Stasera i Focus 

Celebrare l’ultradecennale storia della musica progressive con chi ancora la mantiene viva: questa la missione del festival In Progress... One, di Mediteuropa, che quest'anno giunge alla sua XVII edizione. Da stasera a domenica a Sestu suoneranno dal vivo numerosi ospiti, tra cui spiccano Focus e Il Balletto di Bronzo.

Si parte

Il primo appuntamento sarà oggi alle 20.30 con due concerti da Spazio Samsa in via Gramsci 5: suonerà prima il Gianluca Tozzi Trio, capitanato dal chitarrista e completato da Emanuela La Barbera (contrabbasso) e Andrea Murtas (batteria), seguito poi dal poliedrico quartetto Resonant Paths: Matteo Maccioni (chitarra), Caterina Monaco (pianoforte), Alessandro Loddo (basso) e Antonio Orrù (batteria). Domani la musica si sposterà a Casa Ofelia in via Parrocchia 88. Sempre alle 20.30, ecco il chitarrista Roberto Deidda in versione solista che anticipa i primi grandi ospiti di quest'anno: i Focus, band olandese fondata nel 1969 e considerata tra i maggiori esponenti del progressive europeo. Dopo aver pubblicato capolavori come “Moving Waves” e “Hamburger Concerto”, il gruppo oggi è in tour con una formazione ricreata nel 2001.

Weekend

Gli appuntamenti continueranno a Casa Ofelia anche venerdì con il tastierista Mauro Mulas e, a seguire, il leggendario gruppo napoletano Il Balletto di Bronzo: tra gli anni ’60 e ’70 il gruppo, partito dal beat e transitato al prog con il disco “Sirio 2222”, ritrovò fortuna con il secondo, stimato lavoro “Ys”. Riformatosi nel decennio scorso, il gruppo è tornato in attività con concerti e nuovi album: l'ultimo, “Lemures”, è del 2023.Sabato si farà ritorno da Spazio Samsa, con il musicista italo-svizzero Raoul Moretti: vantando numerose e celebri collaborazioni: Elisa, Fiorello, Beppe Dettori. Chiuderà la serata l'Angiolini Bros Quartet, composto dai fratelli Andrea (tastiere) e Alessandro Angiolini (sassofono) e da Paolo Cocco (basso) e Luigi Sanna (batteria), presente con il nuovo disco "The Art of my Heart". L'edizione 2025 si concluderà in via Gramsci 5: prima con i cagliaritani Andiperla, i cui viaggi sonori tra post-rock, jazz e trip-hop sono frutto di improvvisazioni dei membri Alessio Pax (batteria), Paolo Pilleri (percussioni), Federico Mainardi (basso), Matteo Piras (chitarra) e Andrea Lai (sassofono). Poi, sempre da Cagliari, gli Elettroflebo: formati da Sergio Mattana (batteria e voce), Marco Caredda (basso), Mauro Laconi (chitarra), Ignazio Origa (tastiere) e Giorgio Carta (visuals), hanno rilasciatonel 2024 l'album “C’è poco Dio”, coniugando jazz, prog e punk. (e. m. c.)

