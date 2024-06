A Sesto la festa per Jannik Sinner 

Sesto. «Sono molto contento di essere qui, un posto dove sono nato e dove ho vissuto la mia gioventù con gli amici e la famiglia. Sono contento di vedere tantissimi ragazzi qui e di condividere questo giorno con loro». Così Jannik Sinner appena arrivato allo Sport Sexten, l'impianto sportivo dove ha iniziato la carriera da tennista e dove lo attendevano tanti giovanissimi tennisti provenienti dai circoli dell'Alto Adige. Sul palco sono esposte anche la Coppa Davis, in una teca sul palco, e il trofeo di numero 1 Atp. «Se uno è felice di quello che fa, penso che abbia già vinto», ha detto Sinner ai ragazzi. Sul palco anche il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher. «Orgogliosi di te. Resta così come sei», ha detto il governatore.

«Ringrazio il padre e la madre di Jannik, perché quando uno diventa campione del mondo vuol dire che ha fatto un percorso netto, e la parte che conta di più è la prima, che dà un'indicazione precisa. Per diventare campioni non serve partire da grandi città, ma si deve partire da grandi valori, ed è quello che ci ha insegnato Jannik con la sua gentilezza», ha detto il presidente della Federazione italiana tennis e padel, Angelo Bianchi, in occasione della festa a Sesto Pusteria. «Jannik sarà una formidabile occasione di crescita sociale ed economica per il Paese e per il territorio. Quando nei prossimi anni andrete in giro per il mondo e direte che siete di Sesto e di Alto Adige sapranno grazie a lui», ha aggiunto.

