a serramanna primo Santamaria 

Speriamo che Daniele Santamaria, ragazzo serio e volenteroso, con il ciclismo nel sangue (papà Luca ma anche nonno Egidio) possa presto trovare spazio in una squadra della Penisola e dimostrare le proprie qualità perché questi ragazzi non meritano la fine che stanno facendo. Ieri a Serramanna, il Memorial Aldo Medda e Matteo Carboni, con la discutibile formula della promiscuità tra Juniores e Allievi, ha visto all’arrivo due corridori della categoria maggiore (17-18 anni) e 12 Allievi, sui 48 km: una distanza da Esordienti, pensando che nella Penisola gli Juniores viaggiano anche vicini ai 100. Il ciclismo muore, nell’indifferenza di chi dovrebbe disegnare delle strategie efficaci per salvarlo, risolvendo problemi che hanno radici profonde.

La gara allestita dal Pool Bike Serramanna ha visto Santamaria (Monteponi) precedere Davide Dessì (Uc Guspini); in realtà secondo assoluto è Luca Biancu (Terranova Fancello), primo Allievo. Sul podio di categoria Antonio Atzei (Fabio Aru Academy) e Mattia Rossi (Terranova).

Tra gli Esordienti (24 km), successi del “2° anno” Emanuele Farina (Terranova Fancello) su Giuseppe Mezzano (Sc Pattada) e Tomaso Concas (F. Aru Academy) e del “1° anno” Davide Donapai (Dueppi) su Dario Sanna (Samabike) ed Enea Taglioli. Tra le Allieve, prima Giulia Delogu (Alghero Bike) su Maura Lai (Gialeto). Infine, Soraya Cancedda (Vc Sarroch) ha regolato le due Esordienti della Crazy Wheels, Gaia Massa e Linda Sollai. ( c.a.m. )

