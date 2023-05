A Senorbì un plebiscito per Pireddu 

Ancora prima della chiusura dei seggi il sindaco Alessandro Pireddu si è presentato nei locali della scuola elementare, dove si stavano concludendo le operazioni di scrutinio, per prendersi l’abbraccio e le congratulazioni dei suoi sostenitori dopo il grande risultato alle urne. È stato un plebiscito quello di Pireddu, di professione segretario comunale, riconfermato sindaco con un vantaggio mai in discussione.

La conferma

Senorbì ha scelto la continuità, e lo ha fatto senza lasciare nessuno spazio a dubbi e incertezze. La lista civica “Continuiamo insieme” capeggiata dal primo cittadino in carica ha ottenuto 1814 voti (64,5 per cento delle preferenze) conquistando otto seggi. Tre seggi per la civica “Arixi-Senorbì-Sisini” capeggiata da Cicci Mura (27 per cento) e soltanto uno per la lista “Insieme” che con l’8,5 per cento delle preferenze piazza in Consiglio il candidato sindaco Gianni Dessì. Rispetto alle scorse elezioni lo scarto di voti tra i primi due candidati è aumentato di oltre 500 preferenze (19 punti percentuali). Se cinque anni fa Pireddu vestiva i panni dell’outsider e aveva dovuto confrontarsi con l’uscente Adalberto Sanna e il giovane avvocato Marco Basciu, in questa tornata elettorale gli sfidanti erano due ex amministratori comunali con storie molto diverse tra loro. Salvatore Mura, noto Cicci, dopo tre esperienze da vicesindaco (nessuna delle quali però arrivata a fine legislatura), ha tentato la scalata allo scranno più alto del Consiglio comunale con una squadra giovane in gran parte alla prima esperienza in una competizione elettorale. Ottimo il risultato personale di Marco Mura, giovanissimo studente universitario, che con quasi 150 preferenze è risultato essere il più votato della lista.

La festa

Dopo l’ufficialità della vittoria, arrivata quando ormai il divario scavato con i contendenti era incolmabile, il sindaco appena riconfermato è stato trascinato fuori dai seggi dai compagni di lista e dai tanti sostenitori per un brindisi. «Grazie a tutti – ha detto, emozionato, Pireddu –; adesso ci concediamo una piccola festa, ma da domani si riprende a lavorare». Nella corazzata del sindaco hanno macinato preferenze l’assessore Carlo Mascia (273 totali) e il vicesindaco uscente Filippo Follesa (271), ancora una volta il più votato nella sua frazione Arixi. Entrambi, Mascia e Follesa, hanno superato il precedente record di candidato consigliere più votato che apparteneva da parecchi anni proprio allo sfidante Cicci Mura che ieri di certo non ha vissuto la sua miglior giornata. Quasi tutti confermati i consiglieri arrivati a scadenza di mandato, a dimostrazione della fedeltà degli elettori per la maggioranza uscente. Gli unici nuovi ingressi del gruppo sono Francesco Falqui e Michele Cincidda. Riconfermate le donne della precedente Giunta: Sara Mascia e Sonia Mascia (ottimo il suo risultato a Sisini, frazione in cui risiede). I prossimi giorni saranno quelli decisivi per la formazione della nuova Giunta: Pireddu sarà chiamato ad assegnare gli incarichi con la definizione degli assessorati e dovrà nominare il nuovo vicesindaco.