A Selargius torna la storia 

Selargius. Dopo 101 gol messi a segno in otto anni con la maglia della Ferrini, l’attaccante Fabio Argiolas riparte dal Selargius. È uno dei due grandi colpi del ds Denis Fercia: il secondo è il difensore Pierluigi Porcu, arrivato dal Villasimius col quale ha vinto l’ultimo torneo di Promozione. Giocatori che già hanno scritto la storia del club e portano in squadra esperienza e qualità.

Il bomber

Argiolas ha giocato a Selargius nel biennio 2007-2009 culminato con la promozione in D. Per la punta 40enne si tratta anche del rientro dopo la grave lesione al ginocchio dell’ottobre 2022: «La voglia di tornare in campo e di non essere costretto a smettere per colpa di un infortunio è tanta», dice Argiolas, «sto bene fisicamente e la passione c’è sempre. A Selargius avevo chiuso al meglio. Speriamo in una stagione tranquilla, facendo crescere i tanti giovani. Poi tutto quanto arriverà in più sarà guadagnato». Argiolas ha legato alla Ferrini la maggior parte della carriera, iniziata nel 2001 all’Atletico Elmas e passata per Civitanovese, Ancona e Montegranaro segnando sempre con continuità. «Ringrazio la Ferrini, in particolare Pietro Caddeo e Chicco Ruggeri, per questi otto anni: sono stato benissimo e spero salga in D», afferma, «penso di aver ricambiato la fiducia con la mia personalità e i risultati miei e di squadra. Mi riempie d’orgoglio l’affetto dei compagni e il lavoro coi giovani».

Il leader

Per Porcu, classe ‘80, quello ottenuto col Villasimius è il quarto salto di categoria dopo San Marco (2019), Castiadas (2015) e proprio Selargius (2009), gli ultimi due in Eccellenza. In granata esordì nel 97-98 a 17 anni, tornando nel 2008 fino al 2014 con in mezzo alcuni mesi all’Arzachena. «Eo un bambino con tanta voglia di divertirmi e dimostrare il mio valore, aver segnato nei playoff in D è stata una delle emozioni più grandi in carriera», ricorda: «Tornato a Selargius, abbiamo vinto i playoff dal quinto posto: grandioso. Il nuovo tecnico del Villasimius ha fatto altre scelte e ho deciso di tornare a casa».

Il club

Soddisfatto Fercia: «Argiolas è il giocatore che chiunque vorrebbe, stimato e rispettato da tutti. Porcu è di Selargius, un’opportunità presa al volo: ci è venuto incontro e ha accettato di aiutarci coi giovani. Sono orgoglioso che abbiano scelto noi».

