A Selargius arriva coach Chimenti 

Dopo un mese di riflessioni, la Techfind ha deciso. A guidare il club selargino nel prossimo campionato di Serie A2 Femminile sarà Jonata Chimenti, reduce da un’esperienza pluriennale sulla panchina della Stella Azzurra Roma.

Originario di Sansepolcro (provincia di Arezzo), 48 anni appena compiuti, il nuovo coach giallonero ha cominciato il suo percorso a Umbertide, in A1, per poi maturare altre importanti esperienze tra Ferrara, Vicenza, Casale Monferrato e Roma, sempre tra Serie B e torneo cadetto. Con la Stella Azzurra, realtà famosa in Italia per la grande cura del suo vivaio, Chimenti ha ricoperto anche l’incarico di responsabile del settore femminile, portando numerose squadre giovanili alle finali nazionali.

«Si può far bene»

«Il San Salvatore mi ha colpito per la voglia di costruire un assetto solido», afferma Chimenti, «qui ci sono tutti i presupposti per far bene. Mi piacerebbe costruire un gruppo di atlete animate dalla voglia di mettersi in gioco. Non mancheranno le chance per le ragazze uscite dal settore giovanile: il loro inserimento è fondamentale per la sostenibilità del club, già gravato dall’aumento dei costi per le trasferte e i parametri. Per quanto riguarda gli obiettivi», conclude, «ci piacerebbe proseguire sulla scia degli ultimi anni, lottando sia per la qualificazione ai playoff che per le Final Eight di Coppa Italia. Ovviamente non sarà semplice, visto che affronteremo tante squadre attrezzate».



