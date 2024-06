A sei giorni dal voto, ecco la Giunta 

Arriva a tempi di record a San Gavino la nuova giunta comunale guidata dal sindaco Stefano Altea. A distanza di pochi giorni dal successo elettorale sono stati definiti i cinque componenti del nuovo esecutivo. «Le emergenze da affrontare fin da subito (decoro urbano e ambiente, bilancio, personale) – spiega il primo cittadino – ci portano a proporre una composizione temporanea che sia adeguata a fronteggiare al meglio la situazione presente. La giunta sarà inizialmente composta da cinque assessori (più il sindaco). L’esecutivo sarà chiamato ad amministrare il paese fin dai prossimi giorni, in sinergia con il rinnovato Consiglio comunale».

Le deleghe

L’incarico di vice sindaca, su unanime richiesta del gruppo, sarà ricoperto dall’avvocatessa Rachele Carrisi (37 anni), che avrà anche la delega ai servizi sociali e alle politiche del lavoro. Il cardiologo Fabio Orrù (40 anni), che lavora nell’ospedale di San Gavino, si occuperà di ambiente e di politiche sanitarie mentre la campionessa di atletica leggera Claudia Pinna (46 anni) avrà la delega allo sport, istruzione e politiche giovanili. Maria Ariu (57 anni), funzionaria comunale, avrà la delega al bilancio e alla programmazione. Il grafico Riccardo Pinna (48 anni) si occuperà di cultura, turismo e promozione della città. Resteranno temporaneamente al sindaco le deleghe al personale, lavori pubblici ed urbanistica nonché sviluppo economico, in sinergia con l’omonima consulta che sarà formata in tempi brevi. Ma nel corso del mandato non mancheranno le novità e ci potrebbero essere anche degli avvicendamenti all’interno dell’esecutivo.

«La giunta, costituita per essere funzionale al programma di governo presentato agli elettori, durante il mandato – spiega Stefano Altea – vedrà l’avvicendarsi dei consiglieri Simone Angei (34 anni), che per contingenti ragioni personali e per scelta politica ha chiesto che l’esecutivo venisse da subito composto per rispondere alle richiamate emergenze. Emanuela Cruccu (32 anni) si avvicenderà alla cultura, e ci saranno altri consiglieri che saranno chiamati ad assumere deleghe specifiche per il conseguimento del programma con il contributo di tutti. La giunta così composta verrà comunicata al personale nella serata di lunedì e al consiglio comunale nella prima adunanza prevista per legge».

In Aula

La prima assemblea cittadina sarà il 27 giugno anche se resta ancora da definire l’orario di convocazione e il luogo, che dovrebbe permettere una larga partecipazione dei cittadini. Le emergenze del paese sono tante soprattutto in un periodo in cui la storica fonderia ha messo in cassa integrazione tutti i dipendenti con le prime le lettere di licenziamento inviate ai dipendenti delle ditte d’appalto. Ci sono poi tutta una serie di problematiche legate ai lavori pubblici, in cima all’agenda le opere per il ponte sul rio Malu in via Villacidro che risulta pericolante e i lavori per lo spostamento del rio Pardu fermi da anni pern un contenzioso legale tra il Comune e la ditta vincitrice dell’appalto.

