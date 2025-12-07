A segno Agostinelli e Cappai La Villacidrese passa a Tonara 

Tonara 0

Villacidrese 2

Tonara (4-4-2) : Diallo, Casula, Floris, Trogu, Carboni (15’ st Anas), Gavrila (40’ M. Poddie), Maccioni, E. Poddie, Ruggeri, Noli, Diouf. In panchina Cherchi, Brodu, Lafinne, G. Murru. Allenatore Pia.

Villacidrese (4-4-2) : Riccio, Laconi, Atzeni, Saias (19’ st Bellu), Manca (25’ st Lussu), Paulis, Demurtas, Figus, Mereu, Atzei (20’ st Cappai), Agostinelli. In panchina Doneddu, Piga, Cirronis, L. Muscas, Al. Muscas, Pinna. Allenatore Mingioni.

Arbitro : Nonna di Sassari.

Reti : 10’ Agostinelli, 23’ st Cappai.

Tonara. Colpo della Villacidrese, che ritorna dalla trasferta sul campo del Tonara con due gol all’attivo e tre punti in più in classifica. Gli ospiti partono bene, e dopo appena 10’ di gioco passano in vantaggio: Agostinelli ruba palla a Poddie e si invola verso la porta difesa da Diallo mettendo la sfera nel sacco. Il Tonara prova a rimanere in partita con Diouf, che calcia verso la porta con un tiro però debole.

Ancora Villacidrese pericolosa con Deriu, Diallo respinge. Risponde ancora il Tonara con Noli, il portiere Riccio è però pronto. Al 42’ proteste del Tonara per un fuorigioco fischiato a Noli, lanciato a rete.

Al 13’ della ripresa, Atzei colpisce di testa e manda leggermente alto sopra la traversa. Al 23’ la Villacidrese raddoppia: Cappai viene servito bene in area e di testa realizza. I padroni di casa accusano pesantemente il colpo, provano a non mollare la presa, ma la Villacidrese riesce a controllare fino al triplice fischio dell’arbitro. (a. d.)

RIPRODUZIONE RISERVATA