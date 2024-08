A Sedilo la sfida è una poesia: finale regionale del Poetry Slam 

Un’onda sempre più travolgente e un movimento, quello d’improvvisazione poetica, sempre più forte. Ed ecco che domani Sedilo ospita la decima edizione della Finale regionale del Poetry Slam. Scenario il giardino della chiesa di Santu Jacu in viale San Giacomo (strada di circonvallazione), appuntamento alle 20, ingresso libero e gratuito.

La scelta

«In gara ci saranno riconosciuti artisti della parola, della voce e del palco», spiegano gli organizzatori, ovvero la sezione sarda della Lega italiana Poetry Slam che per l’evento ha potuto contare «sulla fondamentale collaborazione della Pro Loco di Sedilo e dell’associazione Suq». Il tutto con il patrocinio del Comune di Sedilo. Sul palco di Santu Jacu ecco dunque «alcune delle migliori voci e penne autoctone e del continente qualificatesi nei dodici Poetry Slam, le sfide di poesia contemporanea con libertà di tema e forma, disputate in tutta l’isola durante la stagione 2023/2024».

Finalisti e finaliste

Ed ecco i concorrenti: Gabriele Baldino da Sassari, Valentina Loche da Orani, Tiziana Mura da Gavoi, Roberto Nieddu da Burgos, Maria Oppo da Oristano (la campionessa uscente), Daniele Podda dall’Ogliastra, Gabriele Attene, Nicolò Corda, Terri Melon e Valerio Janus Camera da Cagliari, Simone Fargahi da Rieti, Gabriele Ratano da Garbagnate Milanese. «Le finaliste e i finalisti, forti di consolidate esperienze sul campo, proveranno a conquistare il Bronzetto d’Oro, il titolo di campione regionale sardo o di campionessa, considerato che le prime due edizioni e l’ultima sono state vinte da poetesse», spiega la sezione sarda della Lega, «che avrà l'onore di rappresentare l’isola alle Finali Italiane che si terranno a Milano dal 12 al 15 settembre 2024, ed eventualmente per le successive finali europee e mondiali».

Ospiti

Ma domani ci sarà spazio anche per due ospiti d’eccezione: Gloria Riggio (Agrigento, classe 2000) campionessa italiana di Poetry Slam 2023, la più giovane e la prima autrice donna nella storia italiana, che sarà accompagnata dal musicista e cantautore Fabio Schember.

La gara

La competizione letteraria verrà condotta dal master of ceremony Giovanni Salis, con l’apporto di Laura Muredda come notaia di gara e sarà impreziosita dagli stacchi musicali dell’organetto di Giuseppe Roccu. «Queste le regole della sfida: tre minuti a testa per ogni concorrente, testi scritti di proprio pugno in qualunque lingua, durante la performance non sono ammessi oggetti scenici, travestimenti o accompagnamenti musicali, una giuria popolare scelta a caso fra il pubblico decreterà il vincitore».

Le altre finali

Le precedenti finali sarde hanno richiamato centinaia di spettatori. Ovvero a Sassari al True Colors nel 2014 e 2016 e al The HoR nel 2017, a Ozieri al Teatro Civico nel 2015, a Gavoi, all’Hotel Sa Valasa nel 2018, a Nuoro alla Biblioteca Satta nel 2019 e a Cagliari al Fico d’India nel 2020, 2022 e 2023. (red. est.)

