A Sedilo la marcia contro l’assalto delle rinnovabili 

Una marcia simbolica contro la speculazione energetica per la libertà della Sardegna si tiene oggi a Sedilo su iniziativa dell’associazione Ichnos. A mezzogiorno dopo la messa, ci sarà il percorso dal Santuario di San Costantino a piazza San Giovanni Battista dove, sul palco, si alterneranno politici, rappresentanti dei Comitati per la Pratobello24 e dei gruppi No Tyrrhenian Link.

L’iniziativa arriva in occasione della manifestazione culturale “Ichnos-Sonos de Solidariedade” a Sedilo: San Costantino è il cuore pulsante e simbolo della nostra identità e della nostra storia,

«Sedilo diventa luogo simbolo di incontro e di confronto», scrivono gli organizzatori in una nota. «Una marcia simbolica attraverserà il paese per denunciare la speculazione energetica che minaccia la nostra terra: un disegno calato dall’alto, frutto di una politica coloniale dello Stato italiano, che considera la Sardegna un semplice serbatoio di risorse, ignorando il diritto dei sardi a decidere del proprio futuro».

A guidare il passo saranno alcuni dei comitati che hanno sostenuto la Legge di iniziativa popolare Pratobello24, che ha raccolto 211mila firme, «segno di una volontà popolare straordinaria e di una coscienza collettiva che non intende piegarsi. Ognuno potrà essere protagonista».

Durante l’iniziativa, gli attivisti aggiorneranno i cittadini sull’avanzamento dei progetti speculativi e sulle azioni di contrasto in corso, offrendo strumenti di conoscenza e di mobilitazione.

In serata il concerto con i gruppi e i suoni dell’Isola.

