Da lontano, è ancora il fiore all’occhiello del centro di Sestu, in piazza Rinascita. Ma basta avvicinarsi per notare che la fontana davanti alla Farmacia Comunale è nuovamente spenta.

Si tratta di una scena già vista: per anni infatti era rimasta a secco finché non era stata riattivata nel 2023, poi un nuovo guasto e ancora qualche mese di fermo. Ora la situazione si ripete.puntano inoltre il dito sullo stato generale della vasca, con qualche scheggiatura.Non si tratta certo di usare l’acqua per bere, ma di recuperare un monumento che comunque rendeva più bella la piazza, prima che i soliti incivili comincino a buttarci cartacce com’è già accaduto in passato. Il Comune è informato del problema e presto dovrebbero iniziare indagini e controlli per capire le cause e come risolverlo.

RIPRODUZIONE RISERVATA