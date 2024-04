A S’Ecca S’Arena scoperta una discarica di estintori 

Che S’ecca S’arena avesse diverse criticità, come la presenza di svariate discariche abusive, non è purtroppo una grande novità. Ma stavolta il problema è molto più serio. Nella località a ridosso della strada statale 387, in direzione Dolianova, al confine con Selargius, la Polizia municipale di Monserrato ha fatto una scoperta sconcertante: una discarica abusiva di circa 60 metri quadri con ben 300 estintori, considerati dalla normativa come “rifiuti pericolosi” in quanto contenenti sostanze tossiche, dannose sia per la salute dell’uomo che per l’ambiente.

Quindi non i "soliti” rifiuti come bottiglie di vetro, cartacce, scarti in legno o indumenti usati. «Il nucleo di vigilanza ambientale del comando di Polizia Locale, ha avviato l’attività d’indagine per disastro ambientale per il momento a carico di ignoti», dichiara il comandante della Municipale, Domenico Nannini. «Sono emersi diversi elementi utili al fine di individuare la ditta responsabile del mancato conferimento corretto di questo materiale». Naturalmente ci saranno delle conseguenze serie per i responsabili. Nannini infatti ribadisce che per questa tipologia di reato penale è prevista la pena della reclusione da due a sei anni e una multa che può arrivare fino a 50 mila euro, oltre la bonifica dell’area interessata dal danno, ovviamente a carico della ditta responsabile del gesto. Il comandante della polizia locale monserratina aggiunge che «la maggior parte di questi estintori provengono da alcuni edifici pubblici non solamente dell’hinterland cagliaritano ma anche del nord Sardegna». (ste. lap.)

