A scuola un’aula per ogni materia 

La rivoluzione scolastica affrontata affidandosi a modelli e metodi di insegnamento differenti da quelli finora sperimentati funziona e ad esserne convinti sono gli studenti, ma anche i docenti e i dirigenti dell’Istituto Giovanni Maria Angioy di Carbonia.

I giovani del triennio sono i protagonisti di una importantissima trasformazione didattica, annunciata un anno fa, che ha completamente stravolto le loro abitudini. Non esiste più il classico concetto di “aula” in cui l’allievo passa l’intera mattinata. L’istituto si è trasformato in un mini campus composto da 22 aule dedicate alle diverse materie, in cui bisognerà spostarsi al suono di ogni campanella o quasi. Nello specifico sei aule sono dedicate all’italiano e alla storia, quattro alla matematica e alla fisica, tre alla lingua e alla letteratura inglese, tre alle scienze, due all’informatica e uno rispettivamente per religione, arte e fisica, diritto e scienze grafiche. A seconda della materia co sono tablet, lavagne murali, stazioni podcast, pc con realtà virtuali, casse, divanetti e tanto altro. Inoltre sono stati aggiunti due nuovi laboratori dedicati ai lavori del domani: uno di informatica e uno di grafica. Nel primo è a disposizione un Robot umanoide che viene già programmato dai ragazzi, la cyber security, la domotica e l’intelligenza artificiale, mentre nel secondo gli stessi studenti si cimentano nella realizzazione di animazioni video e nell’utilizzo di pc performanti con visori per realtà aumentata o virtuale. Tutto questo ovviamente si somma a quanto già era presente.

Il nuovo format didattico sta riscuotendo grande successo tra gli studenti: «Cambiare classe dà possibilità di staccare tra una lezione e l’altra, – racconta Riccardo Murgia – ci rende più autonomi e aumenta le possibilità di socializzazione. Dal punto di vista didattico è molto meglio e fa venire più voglia di studiare». Sulla stessa linea Alessandro Casula: «L’ambiente è più accogliente e molto più socializzante. Dovrebbero fare così in tutte le scuole. È molto più stimolante e più input arrivano più impariamo». Per il corpo docente, come afferma Francesca Pili: «Passare dalle classiche forme di insegnamento frontali alle metodologie innovative stimolate dai nuovi ambienti è un rimettersi in gioco anche per noi e rappresenta una grande sfida sul campo della didattica». Grande soddisfazione da parte della dirigente scolastica Teresa Florio: «Il progetto è stato reso possibile dai fondi del Pnrr del valore di circa 350 mila euro e dall’inizio ad oggi abbiamo fatto un bel po’ di strada, con la conferma che è un metodo molto più inclusivo per gli alunni che vengono stimolati in maniera diversa e più coinvolgente».

