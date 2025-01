A scuola tra sicurezza e divertimento 

Gli obiettivi sono due: evitare che le famiglie del paese portino i loro figli nelle scuole di Oristano e accogliere i bambini di altri piccoli centri vicini. A Riola Sardo sono alle battute finali i lavori per la realizzazione della nuova scuola di infanzia, in via Roma. I piccoli, dopo la chiusura nel 2018 dell'edificio di via Montessori per problemi di staticità, si trovano nell’ex scuola elementare di via Roma.

Il nuovo edificio

Tre aule in tutto, identiche nelle dimensioni per un totale di 180 metri quadri. Ognuna è dotata di uno spogliatoio e dei servizi igienici. Gli ambienti si affacciano verso il giardino, attraverso alte vetrate. C’è l’area mensa composta da refettorio, cucina, dispensa e servizio igienico per un totale di 70 metri quadri. Poi un’ampia zona dove i bambini possono svolgere varie attività. E infine la sala docenti dotata di sala d’attesa e area relax. Presente anche una piccola lavanderia. «Un edificio moderno e adeguato ai nuovi standard educativi - spiega l’assessore all’Istruzione Davide Demontis - Una scuola da favola che intendiamo condividere con tutti dal nuovo anno scolastico. Un luogo che garantisce sicurezza, comfort e divertimento».

La novità

I bambini che a Riola oggi frequentano la scuola d’infanzia sono 25. «Cinque di questi il prossimo anno passeranno alla scuola elementare - spiega Demontis – allo stesso tempo ne entreranno altri. Per ora i nuovi iscritti sono 5 ma le iscrizioni sono appena partite. E sono certo che saranno tante grazie anche a una novità: per la prima volta ci sarà la sezione Primavera, che accoglierà i bambini dai due anni in su». Nella nuova scuola possono essere accolti fino a 50 bambini: «Ecco perché l’invito è esteso anche alle famiglie che abitano nei paesi vicini» conclude l'assessore. Sui lavori fa il punto il sindaco Lorenzo Pinna: «All’interno siamo alle battute finali. Poi gli operai saranno impegnati per le recinzioni e le aree verdi». Totale dell’investimento: un milione e 400mila euro. Fondi che arrivano dalla Regione nell’ambito del Pnnr. Più altri duecentomila euro finanziati dal Comune.

Le famiglie

Ma il Comune non dimentica i genitori. Ieri è cominciata l’iniziativa “Educando- Scuola permanente per genitori”. Una formazione per tante famiglie che avranno risposte su come impartire le regole, come educare, come gestire le emozioni e la richiesta di libertà. Un supporto per affrontare i problemi di ragazzi portatori di ansie, dipendenze, aggressività e fobie. Il ciclo di lezioni è stato affidato a Lorenzo Braina, pedagogista. Dopo quello di ieri, gli incontri si terranno al Centro polifunzionale il 12 e il 24 febbraio e infine il 6 e il 26 marzo, sempre alle 17.30.

