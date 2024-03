A scuola tra aule e palestre inagibili 

Palestre inagibili, muffa nelle dispense, mense inesistenti, auditorium e bagni impraticabili o trasformati in magazzini e spazi occupati abusivamente. Le scuole cagliaritane cadono a pezzi. A risentirne soprattutto i bimbi e i ragazzini che frequentano le scuole elementari e medie, costretti a rinunciare all’attività motoria e a trascorrere la ricreazione al chiuso per i troppi rischi che potrebbero correre stando all’aperto, tra ferri e cumuli di terra. Per non parlare dell’impossibilità di accedere agli auditorium o ai laboratori di informatica o linguistici. Non solo, spesso i lavori in corso si bloccano per mancanza di fondi, lasciando macerie e scarti di lavorazione dove un tempo gli alunni giocavano a calcio o a pallacanestro.

Report disastroso

Antonello Carai, è il presidente del consiglio d’istituto della scuola primaria e secondaria di via Melilogu, a San Michele. Fa parte dell’istituto comprensivo Giusy Devinu che accoglie studenti delle zone più fragili della città. «La situazione è disastrosa, siamo in piena emergenza sociale ed educativa. Nell’edificio scolastico di via Meilogu, frequentato da circa 200 studenti, un piano è fuori uso. Sono inagibili la palestra, l’auditorium, i bagni e alcune aule», afferma Carai, in carica dal 2023. «Il campetto esterno, dove prima gli scolari potevano passare momenti di allegria, è ormai una discarica pericolosa a causa degli scarti dei materiali edili abbandonati dagli operai. La casa che un tempo era destinata al custode ora è occupata abusivamente. Ovvio che, in queste condizioni, i bimbi non possono usufruirne». L’attività fisica, benché sia una materia di studio, è sconosciuta nel vocabolario della scuola. «Ci sono famiglie in difficoltà economiche che non possono permettersi di pagare l’attività sportiva ai figli».

Stesso film nella scuola primaria e dell’infanzia “San Michele”, in via Redipuglia, alla quale sono iscritti circa 200 alunni. «Anche in questo caso – precisa il presidente del consiglio d’istituto – la palestra è inagibile perché il linoleum del pavimento è sollevato in diversi punti». L’educazione fisica è diventata un sogno. «Eppure non ci vorrebbe molto per sistemare le cose».

Palestra sventrata

Una delle situazioni più scandalose nella scuola media Alziator, a Mulinu Becciu, frequentata da circa 150 studenti. «Due anni fa la palestra è stata sventrata per lavori che non sono mai stati conclusi», spiega Carai. «Era una struttura molto bella , tanto che offriva ospitalità a molte squadre del quartiere». Ora è un monumento all’incuria e al degrado. «L’attività motoria è vietata. Abbiamo chiesto di poter utilizzare gli scuolabus comunali per trasportare i bimbi in altre palestre agibili, ma nessuno ci ha mai risposto».

Muffa e infiltrazioni

Le sorprese non finiscono mai. Il 9 febbraio gli ispettori della Asl hanno riscontrato gravi irregolarità nella scuola Atzeni, di via Dessy Deliperi, frequentata da circa 400 bimbi. «Tra le più importanti muffa nelle dispense, infiltrazioni di pioggia dai lucernari, bagni trasformati in depositi, pavimenti e mobili danneggiati e niente acqua calda», afferma Carai.

Materie di serie B

Non va meglio nella scuola di via Stoccolma, a Genneruxi. «La mensa è un sogno e la palestra delle elementari è inagibile da tempo, così come alcuni spazi esterni», contesta Pino Aquila, presidente del consiglio d’istituto. «Le scienze motorie vengono considerate una materia di serie B, eppure è fondamentale per la crescita dei nostri figli».

