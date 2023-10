«A scuola studiamo la moda» 

Girava voce che fosse chiuso, ma il corso di moda dell’Istituto Buonarroti di Guspini non solo è attivo, ma sta entrando nella fase della specializzazione, con una serie di importanti iniziative professionalizzanti per i suoi iscritti. Il corso è stato pensato per l’assenza di professionalità in un settore che in Italia è trainante e in Sardegna conta varie aziende di nicchia attive.

Il caso

Qualche settimana fa, con un post sui profili social, la scuola Buonarroti aveva smentito le voci che davano il corso di moda non attivo. «Non so chi possa essere stato, ma la voce è circolata. Ho chiesto di smentire la notizia errata sui canali social della scuola», così il dirigente scolastico Mauro Canu. L’attuale classe Terza N è la prova che tutto funziona secondo i piani: «Il corso è arrivato al triennio e inizia la specializzazione professionalizzante: “Settore Moda” fa parte dell’indirizzo tecnologico e il biennio è comune per tutti i corsi. La differenziazione avviene dalla classe terza, dove cominciano le materie specializzanti», spiega Canu. Per ora il corso è unico in Sardegna. «Esiste un professionale di moda a Cagliari ma è molto diverso: lì imparano a cucire, qua a ideare», aggiunge il dirigente. Nella Terza N ci sono 13 alunni. Un’altra classe è in arrivo. I giovani provengono da Guspini, Pabillonis, Arbus, Gonnosfanadiga, Villacidro e Furtei. Ma non solo. Quest’anno, con Intercultura, anche una ragazza argentina e una della Mongolia.

In aula

«In classe si respira aria di internazionalità e spesso parlano in inglese. Vogliono conoscere la moda nelle altre parti del mondo», confida il docente Enzo Melis. Sotto la sua guida i ragazzi hanno appreso l’utilizzo delle tinture e quest’anno ne affineranno la tecnica. In coro, gli alunni Edoardo, Maria Belen e Alessandro, raccontano il loro sogno per il triennio appena cominciato: «Vorremmo creare un nostro profumo, studiandone la composizione, il packaging, e la commercializzazione». Un lavoro multidisciplinare, come l’intero corso, e ha l’approvazione dei loro professori. In più la scuola organizza degli extra con professionisti dei vari settore moda. «L’anno scorso, nel corso di Photoshop tenuto dall’artigiana guspinese Adelaide Carta, che crea borse eco-sostenibili, abbiamo imparato tanto e vorremmo rifarlo», dicono i ragazzi. Tra le altre attività in fase di definizione, la creazione di borse, di una scenografia teatrale e della “street wear” con un fashion designer.

RIPRODUZIONE RISERVATA