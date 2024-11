A scuola senza velo: 15enne bullizzata da tre sue coetanee 

Modena. Fino a pochi giorni prima, racconterà agli inquirenti, le considerava compagne di scuola come tante. Ma dalla decisione di togliersi il velo, quelle tre coetanee sono diventate le sue nemiche: insulti, minacce, addirittura botte fuori l'istituto, con conseguenti dieci giorni di prognosi. La Procura dei minori lo considera un caso di stalking, e ipotizza anche lesioni in concorso e un paio di aggravanti. Le tre 15enni, originarie del Marocco e nate in Italia, sono indagate in un’inchiesta affidata alla polizia locale. La Bassa modenese è il teatro della vicenda di una minorenne, sempre di origini marocchine, bullizzata fra i banchi per aver deciso di non coprirsi più il capo. La famiglia non si è mai opposta ma a scuola le cose sono precipitate.

Gli episodi raccontati dall’adolescente risalgono all’incirca alla scorsa primavera: insulti e minacce, sia faccia a faccia che sui social, e allusioni alla sfera sessuale, come se l’assenza del velo assumesse un significato anche da quel punto di vista. Atti persecutori che col tempo avrebbero portato la minore a sviluppare disturbi d'ansia tali da doversi rivolgere, accompagnata dalla famiglia, ad uno psichiatra. Non solo, la giovane avrebbe preso ad andare a scuola accompagnata dalla sorella, per avere protezione. Dopo la pausa estiva, con la ripresa delle lezioni, gli atti persecutori non si sono fermati. La ragazzina nella sua denuncia ha riferito di essere stata aggredita e picchiata fuori dall’istituto che le quattro minorenni frequentano. Ricostruzione accompagnata da una prognosi di dieci giorni. Le tre minorenni indagate sono state ascoltate dagli inquirenti. Una di loro avrebbe avuto un ruolo di maggior rilievo, soprattutto nell'aggressione fisica. «Ha risposto a tutte le domande che le sono state rivolte - fa sapere il suo avvocato, Vincenzo Patera - Avrà modo anche di comprendere eventuali sbagli commessi. Le indagini sono ancora in corso».

