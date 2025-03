A scuola robot e stazioni meteo

Strumentazioni ultra-moderne, un kit di robotica, stazione meteo, tre microscopi di ultima generazione, e armadi per altre tecnologie. Un’aula nuova e iper-tecnologica arricchisce la scuola secondaria. Si chiama Steam, acronimo inglese per Science, technology, engineering, art and mathematics. Tutto realizzato da una squadra di insegnanti guidati dal docente di Matematica e scienze Gianluca Cuozzo, con il contributo finanziario del Comune, e il patrocinio della dirigente Patrizia Atzori dell’Istituto Comprensivo di Santu Lussurgiu, di cui la scuola fa parte.

L’iniziativa

L'idea era dotare la scuola di un laboratorio di scienze applicate, utilizzando una vecchia aula adibita a ripostiglio. L'amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Annalisa Mele, ha sostenuto subito il progetto, ha fatto svuotare la stanza poi con gli insegnanti l'hanno completamente trasformata in una accogliente aula arredata con tavoli, sedie e armadi di recupero, rendendola così fruibile ai ragazzi. L’aula sarà ulteriormente abbellita con un affresco murale, realizzato dagli studenti e insegnanti. L’obiettivo è stato così raggiunto: «La scuola ha ora strumenti di conoscenza che saranno di sostegno alla crescita formativa degli studenti, e un po’ anche agli insegnanti», precisa Mele.

L’attrezzatura

La stazione meteo, installata con due telecamere, sul tetto del Comune, è connessa a un monitor nella scuola: servirà per orientare i ragazzi alla cultura delle previsioni meteo, alla conoscenza dei fenomeni fisici e atmosferici. Il kit di robotica nuovo completa la dotazione scolastica per ognuna delle tre classi, e permette di avvicinare maggiormente gli scolari a questa nuova tecnologia con la possibilità di costruire robot umanoidi con movimenti molto fluidi e vicinissimi alla mobilità degli esseri umani.I microscopi con monitor a cristalli liquidi, al posto degli oculari classici, sono un autentica chicca tecnologica che consentirà agli studenti di immergersi nel mondo microscopico apprendendo nuove scoperte. Con questi strumenti gli alunni avranno la possibilità di realizzare video e di scattare immagini dell'oggetto di studio. Scienze e tecnologia al servizio degli studenti che potranno orientarsi nelle scelte scolastiche e lavorative, attenuando la dispersione scolastica. «Una stretta tra scuola e Comune per la formazione delle nuove generazioni, rendendo i percorsi didattici più accattivanti per stimolare i ragazzi a studiare e orientarsi nel futuro», conclude Mele.

