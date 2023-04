A scuola per studiare le piante di Eden 

Maestre che affiancano quelle vere nell’apprendimento di ciascun alunno. Sono le piante di Eden, il progetto didattico nato dalla Libera Università di Bolzano e attivo da un anno in alcune classi delle scuole dell’istituto comprensivo di Mogoro. Coordinato dalle docenti Giuliana Floris e Stefania Cabras, Eden ha come obiettivo l’utilizzo delle piante come mediatrici tra gli insegnanti e gli alunni. «È un metodo di insegnamento ludico, attraverso i giochi con la pianta come carte memory e indovinelli – spiega la docente Stefania Cabras – Gli studenti si avvicinano alla pianta, le individuano, sviluppano conoscenze». «È anche un modo per far riavvicinare gli allievi alla natura, far sperimentare le fasi di vita della pianta, gli apparati radicali. È un apprendimento più lento e disteso, al quale non siamo più abituati». Non solo decoro delle aule: con Eden le piante sono le vere protagoniste delle lezioni e la loro presenza porta un maggior benessere tra studenti e corpo docente, perché tolgono quel senso di impersonalità tipico dei luoghi pubblici come la scuola. Eden verrà presentato alla seconda edizione di “ProssimaMente”, il festival sulla scuola promosso dall’istituto comprensivo Pirri 1-2 di Cagliari in programma il 12 e il 13 maggio. «Allestiremo uno spazio a modello delle nostre aule Eden», anticipa Cabras. ( s. r. )

