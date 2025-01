A scuola nasce una web tv: debutto con un cortometraggio 

Laboratori di tecniche di ripresa, montaggio video e storytelling per piattaforme web, per la realizzazione di una web tv. È il progetto “Memorie e web tv: raccontiamo i territori”, cui hanno partecipato le classi della scuola media di Lunamatrona (Istituto comprensivo di Villamar) e di quella di Gonnesa. I risultati, visibili nel sito “memorieweb.tv”, sono stati illustrati nei giorni scorsi dagli alunni a Cagliari. «Creare un cortometraggio sulle bellezze del nostro territorio e confrontarci con una cultura simile ma diversa in Spagna è stato straordinario», racconta Lara Mereu, studentessa a Lunamatrona. All’incontro anche i rappresentanti dei Gal della Marmilla, del Sulcis Iglesiente e di Asir Sur de Alicante. (g. g. s.)

