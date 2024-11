A scuola mancano ancora i docenti 

Partenza in forte affanno per le scuole di Seui, nel primo anno scolastico senza autonomia, effetto del dimensionamento formalizzato a gennaio. In tutti i gradi, il congedo di un insegnante impone di ridurre gli orari di lezione per la mancanza di supplenti. Al liceo, da settembre alla fine di ottobre, le lezioni si sono tenute a giorni alterni, da novembre, salvo imprevisti, le lezioni sono quotidiane comunque con orario ridotto di qualche ora. Il fatto più allarmante è che gli studenti della Quinta non hanno iniziato il corso di Matematica, materia d'esame. Tra l’altro non sono disponibili gli accessi ai registri elettronici e le aule multimediali, finanziate dal Pnrr alla fine dello scorso anno scolastico, sono chiuse. Al primo ciclo sono imminenti le elezioni del Consiglio di istituto, alcuna candidatura è stata avanzata dai genitori di Seui che dovrebbero viaggiare a Isili per partecipare alle assemblee.

La scuola disertata dagli insegnanti, come gli ambulatori dai medici.

Il preside in reggenza, al comprensivo di Nurri, Andrea Schirru, dichiara: «Non sono problemi in relazione con il dimensionamento, tutte le scuole dei nostri territori hanno gli stessi problemi, con il Pnrr sono passati di ruolo tanti insegnanti ora la coperta è corta con i supplenti. Voglio che la scuola di Seui non si senta dimenticata, spesso avremmo avuto bisogno di maggiore collaborazione dai docenti».

Francesco Mameli, docente e collaboratore del preside dell'Istituto superiore "Zappa-Pitagora” di Isili, Marco Saba, fa il punto: «Gli insegnanti non vogliono venire a Seui, per il liceo abbiamo avuto grosse difficoltà a trovare docenti di Educazione fisica e di Italiano, mentre con Matematica e Fisica dalla prossima settimana dovremmo avere la conferma della scelta della cattedra».

Agnese Serra, insegnante dell’asilo, spiega: «La Finanziaria del 2007 ha abolito le forme di supervalutazione di insegnamento nelle aree svantaggiate, questo è il risultato. Con l'autonomia dell'ex comprensivo “Filiberto Farci”, il congedo di un collaboratore scolastico al comprensivo si copriva con l'organico del liceo, il dimensionamento non consente questi provvedimenti. Per il nostro istituto lo smembramento scolastico ha rappresentato un ulteriore impoverimento. Segreteria e presidenza sono a 50 chilometri dal nostro istituto. Qualcuno dovrebbe mettere fine a questo scempio».

