A scuola le elezioni del sindaco dei ragazzi 

Si sono tenute ieri mattina le elezioni del Consiglio comunale dei ragazzi. I due seggi elettorali, uno nell’aula magna della scuola secondaria di primo grado e l’altro nei locali della presidenza della scuola primaria, hanno accolto i giovani elettori. Le votazioni si sono svolte in maniera ordinata e precisa, come se si trattasse delle amministrative comunali. Il tutto alla presenza di due rappresentanti del Comune, della sindaca Monica Cadeddu e degli studenti incaricati di ricoprire le cariche di scrutatori, presidente e segretario, mossi da un esemplare senso civico.

Muniti di scheda elettorale e penna, i ragazzi dalla quinta elementare fino alla terza media hanno potuto inserire dentro l’urna i nomi del loro sindaco o consigliere preferito. Le liste presentate sono state tre e per ciascuna di esse ogni votante ha dovuto esprimere due preferenze, una al femminile e l’altra al maschile. È stato accettato il voto disgiunto mentre non sono state considerate valide le schede in cui sono stati fatti scarabocchi o inseriti dati che facessero risalire al nome dell’elettore. Lo scrutinio è terminato a tarda mattinata ma solo oggi si verrà a conoscenza del sindaco dei ragazzi e dei componenti della squadra che lo affiancheranno. (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA