A scuola lavori per due milioni 

Non solo strade e strutture sportive, ma anche scuole, in alcune delle quali ci sono servizi realizzati e mai usati. Quel che il Comune non riesce a fare col suo esiguo bilancio (che talora non consente di intervenire neppure per tappare le buche più datate), può farlo con i fondi del Pnrr. Ne è un esempio il finanziamento di quasi due milioni che l’ente si è aggiudicato per la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica, progetto Iscol@: le risorse verranno utilizzate per la riqualificazione del patrimonio edilizio e potenziare l’efficienza energetica della scuola media Pascoli, in via Balilla, costruita negli anni Novanta. L’amministrazione cofinanzierà l’intervento mettendo in campo 225 mila euro per un lavoro complessivo di 2 milioni 220.000 euro.

Il Comune

«Ciò dimostra – analizza l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu - la capacità di ottenere finanziamenti grazi agli uffici competenti». Gli interventi verteranno principalmente nella posa del cappotto termico su tutte le pareti esterne dell’edificio, la sostituzione degli infissi metallici, la realizzazione del massetto isolante termico-acustico, su cui si dovrà posare la nuova pavimentazione dell’Auditorium della scuola, attualmente inagibile.

Lavori nelle scuole

Ma di recente le buone nuove quanto a fondi statali o regionali cominciano ad arrivare con una certa frequenza. A titolo di esempio, spicca il milione e 700 mila euro per realizzare due asili (uno nuovo in via Lombardia e un altro da ricavare nella ex materna di via Brigata Sassari), gli 800 mila euro per costruire due nuove mense. Notevole poi il milione e 250 mila euro per una serie di interventi nella cittadella dello sport di via Balilla: un nuovo campo polivalente basket-volley, uno da tennis omologabile per competizioni di alto livello, un pacchetto di parcheggi al servizio dell’intero comparto sportivo («Un salto di qualità non indifferente», sottolinea l’assessore allo Sport Giorgia Meli). Ricominciata poi con quasi 100mila euro la sistemazione delle strade gruviera: al via le settimane scorsa a Bacu Abis e in via Sarrabus, ma i cittadini auspiano interventi ben più massicci nel resto della città in alcuni punti disastrati.