A scuola l’arte del formaggio 

Le famiglie e gli alunni hanno riposto in maniera entusiastica all'iniziativa di Coldiretti che, in collaborazione con l'istituto scolastico, "G.Caria" e il Centro dei Servizi Culturali, hanno dato vita ad una manifestazione importante, nei locali delle ex caserme Mura. I ragazzi (quarte e quinte) delle scuole elementari di via Roma, accompagnati dagli insegnanti e dal dirigente scolastico, hanno appreso sul campo le tecniche legate alla produzione de Su Casizzolu, con l'insegnamento da parte del produttore macomerese, Giovanni Murgia e della moglie Teresa Carta. EAlla manifestazione erano presenti il responsabile di Coldiretti della provincia di Nuoro, Antonio Madeddu, la responsabile del Centro Servizi Culturali, Roberta Balestrucci, il dirigente scolastico, Sergio Masia e le insegnanti, Daniela Dettori, Paolo Del Rio, Maria Immacolata Mocci e Giovanni Deiana. «Il tutto- dice Madeddu- serve per la promozione di una buona alimentazione a chilometri zero. Lo diaciamo agli alunni per riferire ai loro genitori». (f. o.)

