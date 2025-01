A scuola ladri di droni e pannolini 

Dai droni ai pannolini. Il bottino dei ladri nelle scuole è variegato, ma in generale molto povero, come è emerso negli episodi degli ultimi giorni dopo la razzia di pennarelli e merendine nella materna di Li Punti. Ieri mattina invece in via Bottego, quartiere di Latte Dolce, i soliti ignoti hanno rotto il portone d’ingresso della scuola dell’infanzia portando via poco e niente, sembrerebbe appunto un indumento intimo per bambini, dei fogli e del pandoro. «Siamo al vandalismo fine a sa stesso - commenta l’assessora alla Cultura Nicoletta Puggioni e dirigente dell’Istituto Devilla- non c’è niente da rubare nelle scuole».

Proprio in quella superiore di via Monte Grappa alcune persone sono riuscite a entrare portando via quattro droni. «Di cui due professionali ma sono inutilizzabili perché registrati all’Enac. Impossibile anche venderli». Tra l’altro episodio è avvenuto con dei vigilantes presenti all’interno della scuola che non sono quindi riusciti a fungere da deterrente. «Il più delle volte puntano alle macchinette h24 che però contengono ben pochi spiccioli visto che vengono svuotate ogni giorno. Abbiamo chiesto la videosorveglianza- conclude Puggioni- ci chiediamo se servirà a qualcosa». (e.fl.)

