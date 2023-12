A scuola la ciliegia disegnata da Manu Invisible e dai bambini 

Nel paese delle ciliegie Manu Invisibile e i ragazzi della scuola primaria non potevano che realizzare un murale con il gustoso frutto. Il progetto finanziato dalla Fondazione Sud per i diritti dei bambini, è nato, come ha spiegato la dirigente scolastica Emanuela Lampis, «con l'intento di unire la creatività dei giovani studenti con la visione innovativa dell'artista Manu Invisible. L'obiettivo è stato quello di creare un'opera che non solo celebri la bellezza della ciliegia, ma che funziona anche da ponte tra le generazioni, valorizzando la cultura e il patrimonio di Burcei».

Il murale è stato realizzato all'interno della scuola. « Attraverso workshop e sessioni di lavoro guidate da Manu Invisible - ha spiegato ancora Lampis - i nostri alunni hanno sperimentato diverse tecniche artistiche, trasformando le loro idee in forme tangibili.Ogni dettaglio racconta una storia, e ogni pennellata rappresenta la vivacità dei bambini che hanno partecipato al progetto. La Fondazione Sud ha svolto un ruolo fondamentale nel rendere possibile il progetto, dimostrando come l'arte e l'educazione possono convergere per creare esperienze significative nella vita dei giovani». (ant.ser.)

