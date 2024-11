A scuola di sicurezza informatica 

La sfida è impegnativa: risolvere falle nei sistemi informatici, allenando la mente a pensare come un hacker, ma con l’obiettivo di proteggere e non di distruggere. L’Itis Othoca nell’ambito del programma “The big game” del Cini, Cybersecurity national lab, ha organizzato l’evento “High schools Ctf workshop”, con la partecipazione di esperti e docenti universitari. Alla presenza del coordinatore nazionale del progetto, Gaspare Ferraro, e degli ex studenti Diego Oliva, Davide Sechi, Nicholas Meli e Niccolò Viale, che hanno ottenuto risultati di eccellenza nel campo della cybersicurezza, i ragazzi dell’Othoca hanno dapprima assistito ad alcuni seminari interattivi incentrati sui concetti fondamentali della sicurezza informatica poi si sono sfidati in una competizione a squadre basata sugli argomenti appresi durante la mattinata. In contemporanea si è svolta la prima gara del “Campionato italiano olimpiadi di informatica a squadre”, coordinata dal referente scolastico Paolo Schirra. «La sicurezza informatica è un tema cruciale nel mondo odierno, il nostro obiettivo è preparare al meglio i nostri studenti per le sfide future - ha dichiarato il dirigente scolastico dell’Othoca, Franco Frongia - Un ringraziamento ai referenti dell’evento, Massimiliano Pia, Silvia Piredda, Antonio Manca e Anna Rita Gala e a tutti i docenti». ( m.g. )

