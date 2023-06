A scuola di musica e scrittura, il canto libero dei ragazzi  

Musica e video per offrire opportunità d’arte e di cultura alle ragazze e ai ragazzi. Sono gli allievi del laboratorio “Il mio canto libero”, condotto dalla musicista e cantautrice Ilaria Porceddu, che lunedì prossimo (alle 17 in via Lamarmora 86 a Cagliari presso “Indirizzo d’Autore”) presenteranno una canzone da loro scritta e il video di backstage realizzato dall’associazione Babel, che nei mesi scorsi ha curato il laboratorio “Con i tuoi occhi”.

La formula vincente

La cultura e il sociale insieme, dunque, per offrire nuove opportunità. È la ragione sociale del progetto ComuniTeen del Comune di Cagliari, dedicato alla fascia d’età 14-19 anni, che ha trovato una declinazione del tutto particolare grazie all’incontro con le realtà culturali del territorio.

Creatività e studio

Il progetto, messo a punto dalle cooperative Panta Rei Sardegna e La Carovana, mentre l’organizzazione dei laboratori è stata curata dall’associazione Luna Scarlatta, è promosso e finanziato dal Comune nell’ambito del Pon (programma operativo nazionale) “Città Metropolitane 2014-2020”.

La promozione culturale

L’iniziativa, racconta la vicepresidente di Panta Rei Marta Chessa, è una grande occasione per inaugurare una nuova alleanza con gli operatori della cultura: «Noi abbiamo messo a disposizione del percorso gli educatori, mentre l’associazione Luna Scarlatta l’esperienza e la sensibilità. Il risultato è stato uno spazio nuovo in cui i ragazzi si sono potuti sperimentare nella musica e imparare i primi rudimenti del cinema, oppure semplicemente hanno potuto stare assieme in un posto bello, accogliente e protetto». Otto gli incontri durante il percorso del laboratorio, incentrato sulla condivisione e la creatività nella stesura di una nuova canzone. Sotto la guida di Ilaria Porceddu la musica si è rivelata una modalità unica e speciale per prendere coscienza di sé.

Il docu-film

L’associazione Babel ha fatto sì che il processo creativo potesse essere documentato attraverso il laboratorio “Con i tuoi occhi” e ha offerto ulteriori possibilità di incontro fra gli studenti e studentesse del liceo Artistico Foiso Fois e le ragazze i ragazzi provenienti da diversi quartieri di Cagliari.Un’esperienza da ripetere. L’assessora alle politiche sociali Viviana Lantini sottolinea l’importanza di garantire ai ragazzi, «condizioni per una espressione libera e costruttiva. Tale possibilità favorisce la valorizzazione e il protagonismo dei ragazzi, oltre che sviluppare i loro talenti, per una sempre più attiva e originale partecipazione alla vita sociale e civile. Queste attività interpretano e realizzano ottimamente diversi degli obiettivi che abbiamo in mente per favorire il benessere dei giovani».

