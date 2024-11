A scuola di liberazione di ostaggi 

L’emergenza – simulata, perché è in corso una esercitazione – scatta di mattina presto. Un uomo armato entra nello studio medico, allestito per l’occasione al terminal crociere del Molo Ichnusa, e prende in ostaggio quattro persone: la moglie, il medico e altri due pazienti. È in stato confusionale e agisce per motivi sentimentali. Non è solo. All’esterno altri due uomini: uno è su un’auto, l’altro, pistola in mano, è all’esterno della struttura. La segnalazione di quanto sta accadendo arriva nella centrale operativa della Polizia che mette in azione la struttura di negoziazione prevista per questo e per altri casi. L’esercitazione è oramai entrata nel vivo, davanti agli occhi anche preoccupati di chi passa da quelle parti e impiega qualche istante a capire che si è davanti a un addestramento.

Il campo

Il piazzale davanti al terminal crociere si anima. Arrivano numerose pattuglie della Polizia. In azione il personale di vari uffici: Digos, Squadra Mobile, Volanti, Scientifica, Unità operative di primo intervento, tiratori scelti, Reparto prevenzione crimine. A coordinare le operazioni un dirigente, accompagnato da un responsabile operativo. Tutti sanno quello che devono fare. E un ruolo fondamentale in un caso come questo viene ricoperto dal negoziatore, un agente specializzato e formato per trattare con la persona che ha preso gli ostaggi, oppure – per esempio – che si è barricato in una banca per una rapina, o un terrorista o ancora una persona in stato confusionale che minaccia di far saltare in aria un’abitazione con la bombola del gas.

Il dialogo

Sul Molo Ichnusa i primi ad agire sono gli agenti operativi. Bloccano l’uomo al volante dell’auto e, dopo averlo disarmato, il secondo complice, buttato a terra e ammanettato. Intanto il negoziatore inizia il dialogo con chi si è barricato nello studio medico, con quattro ostaggi. In questi casi, come sottolineano i poliziotti impegnati nell’esercitazione, è fondamentale abbassare il livello di emotività del sequestratore, portandolo nel terreno della razionalità. Il dialogo è fitto: si cerca di raggiungere un compromesso. E i risultati ci sono. Viene liberato un primo ostaggio, poi un secondo. Le richieste di soldi e auto vengono respinte lasciando sempre aperto uno spiraglio. Anche gli altri due ostaggi vengono fatti uscire. E i poliziotti organizzano in poco tempo l’incursione per fermare l’uomo.

La base

Mentre il negoziatore porta a termine il suo compito, fondamentale, chi coordina tutte le operazioni (e prende decisioni non semplici davanti a situazioni complesse) si occupa di tutti gli aspetti: far dare assistenza agli ostaggi, disporre il trasferimento dei fermati, gestire l’intervento di eventuali terze parti (psicologo, soccorritori, vigili del fuoco, protezione civile) presenti sul posto. È fine mattina quanto tutto si conclude e il Molo Ichnusa smette di essere il palcoscenico di un’esercitazione particolarmente realistica.

