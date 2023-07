A scuola di culurgiones e malloreddus 

Neanche l’assedio di Caronte è riuscito a fermare le ragazze della Consulta delle donne di Assemini. Tutte presenti a ogni lezione del corso di cucina tradizionale finanziato dal Comune, armate di grembiulino e mattarello: Laura, Annalisa, Ignazina, Susanna, Daniela, Anna, Graziella, Francesca, Arianna. In questi infuocati pomeriggio imparano i segreti per preparare panciuti culurgiones al profumo di menta. Sudate e felici cantano, scambiano racconti, segreti, e accarezzano la pasta pizzicando i lembi per chiuderli nel giusto modo perché la maestra è molto esigente. C’è chi vuole rinfrescare le ricette tramandate dalla mamma, chi non vuole rinunciare a coccolare marito e figli con cibi fatti a mano, chi è stanca dei soliti quiz alla televisione e preferisce stare insieme alle amiche.

Laboratori

La docente è Francesca Caria, 77 anni: ha fondato la Consulta nel 1989, cercava uno spazio di espressione dedicato al saper fare delle donne e alla conservazione delle tradizioni. Oggi le socie sono cinquanta e le attività molteplici. C’è il laboratorio di cucina per adulti, quello per i bambini: dai cinque ai dodici anni si è pronti per imparare a produrre malloreddus, fregola, panadine, pane e ciambelline. Tra senior e junior, vengono coinvolte tantissime famiglie asseminesi.

«I laboratori con i bambini ci riempiono di gioia. La cucina tradizionale la portiamo anche fuori dall’Isola, siamo molto richieste dai Circoli dei sardi, l’appuntamento annuale con Prato non può saltare. Teniamo i laboratori di cucina perché il cibo è cultura e racconta chi siamo. Insegniamo cucina tradizionale anche nell’Università della terza età di Assemini».

Mensa solidale

È legato al cibo anche il progetto della mensa solidale: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12.30 servono il pasto fornito gratuitamente da aziende di catering che curano la grossa ristorazione, l’invenduto del giorno viene distribuito quotidianamente. «Durante il Covid – prosegue Francesca Caria- abbiamo effettuato la distribuzione porta a porta. In questo periodo invece sono le persone a venire da noi, nella sede di via Raffaello, e si può consumare il pasto tutti assieme. Abbiamo 49 utenti. Anche famiglie intere».

Poi ci sono i laboratori di cucito, maglia e macramè. «Rivolgiamo un appello al sindaco affinché ci aiuti a far ripartire il nostro Premio letterario, sarebbe importante per noi», dice ancora Francesca Caria.

Nei laboratori di cucina Francesca è accompagnata da Velia Brughitta, Vittoria Porcu, Luisella Cossu e dall’unico uomo della compagnia , Giovanni Marras. «Nessuno sa fare la sfoglia come la sa fare lui», dicono «quindi nella Consulta delle donne è il benvenuto. Noi non discriminiamo».

