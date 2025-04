A scuola di creatività con gli street artist 

Inizierà il 14 aprile il progetto “Scuole che parlano – rigenerazione artistica e inclusione sociale a Quartu Sant’Elena”, promosso da Exmè & Affini in collaborazione con la Fondazione Domus de Luna e sostenuto dal Comune.Il progetto coinvolgerà le scuole di via Portogallo e via Palestrina trasformandole in spazi di espressione e partecipazione attiva. Attraverso laboratori educativi e interventi di street art, studenti, docenti e famiglie parteciperanno a un processo creativo collettivo, guidati dagli artisti Manu Invisible e Crisa. A maggio l’inaugurazione delle opere.

RIPRODUZIONE RISERVATA