A scuola di bellezze architettoniche 

Le volte e gli archi di palazzi storici e chiese colpiscono per una bellezza senza tempo. Dietro quelle meraviglie architettoniche ci sono tecniche costruttive che oggi non si utilizzano più ma che devono essere conosciute per poter preservare i vari monumenti. Nasce con questo scopo la “International summer school on historic masonry structures”, scuola sulle strutture murarie storiche che, dopo due settimane, si chiude oggi per 30 studenti dei dottorati di ricerca e tutors di Italia, Spagna, Turchia, Francia, Polonia, Libano, Portogallo, Croazia, Algeria, Iran, India e Romania.

Il progetto

Gestita dall’associazione no-profit Keiko, la scuola è nata nel 2017 grazie ai docenti Maurizio Angelillo (Università di Salerno), Santiago Huerta (ateneo di Madrid), Gianmarco De Felice (Roma3) e John Ochsendorf del Massachusetts Institute of technology. La settima edizione ha fatto tappa in città grazie ai docenti di Scienza delle costruzioni della facoltà di Ingegneria e Architettura di Cagliari, Antonio Cazzani, Emanuele Reccia e l’oristanese Maria Cristina Porcu. Proprio la professoressa, da padrona di casa, si è impegnata particolarmente per organizzare l’evento (col patrocinio del Comune). Alla cerimonia di apertura c’erano l’assessore alla Cultura Simone Prevete, il rettore del Seminario monsignor Alessandro Floris, la direttrice del Museo diocesano Silvia Oppo.

Il lavoro

Sotto la guida di venti docenti di fama internazionale, gli studenti hanno partecipato alle diverse attività fra il Seminario e il convento di San Francesco. «Sono stati scelti alcuni casi di importanza storica e architettonica nell’Oristanese – spiega Cristina Porcu – come la chiesa rococò-barocca del Carmine e la neoclassica di San Francesco a Oristano, la basilica romanica di Santa Giusta e la chiesa paleocristiana di San Giovanni di Sinis». Prima i rilievi digitali dei quattro monumenti con tecniche laser-scanner e aero-fotogrammetriche basate su droni, poi gli altri studi. «Dalle nuvole di punti ottenute, sono stati ricavati i modelli tridimensionali sui quali eseguire studi accurati di stabilità e di salute strutturale» aggiunge. Partendo da questi modelli, sono state esaminate le strutture in muratura per valutarne lo stato di salute e programmare eventuali interventi di rinforzo (anche antisismici) e di tutela. Gli studenti, inoltre, nel giardino del convento, hanno costruito una volta complessa in muratura sotto la direzione del mastro costruttore spagnolo Carlos Martìn. Oggi, dopo la relazione finale di ogni ragazzo e la consegna dei diplomi della summer school, ci saranno le prove di carico della volta fino alla sua rottura. «Un finale molto bello - commenta la professoressa Porcu- siamo davvero soddisfatti, l’auspicio è che Oristano venga eletta come sede della ottava edizione di un’iniziativa che dà lustro alla città e arricchisce il territorio con studi di altissimo livello specialistico su alcuni dei suoi monumenti storici».

