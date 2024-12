A scuola da coach Filippi 

In campo mostra sempre la stessa travolgente energia. E poco importa che di fronte a lui ci siano i professionisti della Nba o dei giovani cestisti in erba. Coach Adam Filippi, lo “scienziato del tiro” con in bacheca 3 titoli vinti con i mitici Los Angeles Lakers, è stato il valore aggiunto del Basketball City Camp in edizione invernale che si è chiuso ieri con grande successo di iscritti.

Oltre cento giovani atleti, nati tra il 2007 e il 2015, hanno avuto modo di seguire le sue lezioni, destinate sia a giocatori in fase di sviluppo più avanzata, sia ai principianti. Una formula, ampliata rispetto alla classica edizione estiva, che ha fatto breccia tra i piccoli “baskettari” di Cagliari e hinterland, desiderosi di migliorare la loro tecnica.

Parla Filippi

«In Sardegna ho trovato ancora tante energie positive», dice Filippi, «la mia specialità è la cura della tecnica individuale, ed è su quello che ci siamo concentrati, ma c’è stato spazio per tutte le esigenze: dai ragazzi più piccoli, che cercavano nel camp un momento di aggregazione, a quelli più grandi, desiderosi di qualche spunto in più rispetto ciò che ricevono quotidianamente negli allenamenti con i loro club». Il metodo Filippi ha fatto breccia: «Ho rivisto diversi ragazzi che avevano partecipato al camp estivo, e li ho trovati notevolmente migliorati», afferma, «evidentemente in loro è scoccata una scintilla che hanno saputo tenere viva grazie all’autodisciplina».

Il Basketball City Camp, organizzato con lo sforzo congiunto di ben 3 club (Astro, Panda e Il Gabbiano), ha avuto come scenario gli impianti dell’Ex Comparto 8 di Monserrato, la Palestra Astro di Cagliari e la palestra di via delle Baronie a Flumini. A impreziosirlo, anche numerosi tecnici locali: «Con loro ci sono stati dei bei momenti di confronto», sottolinea, «c’è sempre qualcosa da imparare, anche dai colleghi più giovani».

Durante le sessioni di allenamento non sono mancati gli aneddoti: «Mi capita spesso di citare come esempio Kobe Bryant, che ho allenato ai tempi dei Lakers: anche lui aveva dei fondamentali nei quali era carente, ma ogni giorno sapeva affrontare con coraggio i suoi limiti». Dopo la full immersion sarda, Filippi tornerà a lavorare individualmente con i suoi allievi della Nba: «Sono orgoglioso dei miglioramenti di Deni Avdija, ala israeliana di Portland: è il giocatore che più mi ha dato soddisfazioni in tempi recenti», osserva, «poi c’è Simone Fontecchio dei Pistons, l’italiano più forte al mondo. Poche volte ho visto qualcuno con un’etica del lavoro così sviluppata».



