«A scuola con mia sorella Beatrice» 

«Quando è entrata a scuola ho rivisto mia figlia Beatrice: stessa camminata, stesso modo di portare lo zainetto, stessa convinzione delle proprie capacità».

A scuola

Romina Selis, mamma della sedicenne Beatrice Arru morta nel 2021 in un terribile incidente stradale, ieri è tornata all’Istituto professionale “Emanuela Loi” di via Dalmazia: nella classe prima C dell’indirizzo “Ottico” c’è la sua seconda figlia che ha appena iniziato e porterà avanti il suo percorso di studi con un angelo protettore la cui immagine sarà sempre dinanzi a lei nella stessa aula. La neo studentessa dell’Ipia è Camilla Arru, 14 anni. Beatrice studiava esattamente nell’aula in cui adesso siede la sorellina Camilla. Sulla parete a fianco alla lavagna una fotografia di Beatrice e alcuni teneri addobbi rappresentano un ricordo quotidiano che per Camilla costituiscono conforto e forza. La 14enne ha l’onore e l’onere infatti di cominciare un percorso di studi che Beatrice, senza quel destino assurdo, avrebbe concluso quest’anno: due mesi fa la scuola, guidata dalla preside Giorgia Floris, ha donato alla famiglia Arru il diploma alla memoria nel corso di una cerimonia toccante.

Il percorso

A raccogliere il testimone adesso c’è Camilla, due occhioni blu e un sorriso appena accennato sotto cui si cela una personalità tenace: «Ritrovarmi nella stessa aula di mia sorella mi riempie di orgoglio ma anche di responsabilità – rivela – ho scelto questo indirizzo sia perché me ne parlava sempre bene Beatrice anche per gli sbocchi lavorativi e poi perché comunque piace anche a me: sono convinta sia un angelo custode, non è solo il fatto di avere la sua foto in aula». Romina Selis, la madre, ha vissuto l’inizio di questo nuovo percorso scolastico in famiglia con un mix di gioia e tristezza. Tutti gli sforzi ora sono rivolti a Camilla, ma il pensiero cade tutti i giorni anche su Beatrice: «Sarebba stata anche un’ottima consigliera e guida per Beatrice - confessa Romina Selis - che comunque è una ragazza determinata e sa cosa significhi applicarsi nello studio: quando avant’ieri è entrata a scuola mi è sembrato di rivivere la stessa scena di cinque anni fa, la stessa camminata, lo stesso portamento coraggioso». Quando in famiglia la più piccola delle Arru ha comunicato di voler intraprendere lo stesso percorso di studi della sorella maggiore, «l’abbiamo tutti vissuta come una scelta autonoma: stare anche nella stessa aula è per Camilla un motivo di responsabilità. Le staremo vicini».

