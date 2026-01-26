A scuola con il coltello fatto con la stampante 3D 

Bolzano. Uno studente di una scuola media è stato denunciato alla Procura per i minorenni di Bolzano per aver portato a scuola un coltello fabbricato con una stampante 3D. L’indagine è scattata dopo che il personale scolastico ha trovato e consegnato ai carabinieri un coltello a scatto in plastica, con una lama di 8 centimetri, trovato in possesso di un alunno. Gli accertamenti hanno rivelato che a drglielo era stato un compagno di scuola. Quest’ultimo, accompagnato dai genitori, si è presentato alle autorità giudiziaria, che ha disposto una perquisizione domiciliare. L’operazione ha permesso di sequestrare una stampante 3D e diversi altri coltelli a scatto in polimero, interamente progettati e assemblati dal minore. Per lo studente è scattata la denuncia per i reati di fabbricazione e detenzione di oggetti atti a offendere. E sempre ieri, ad Asti, i carabinieri hanno sequestrato un coltello a serramanico dalla lama di otto centimetri a uno studente minorenne che aveva portato in classe. A notare l’arma è stata un’insegnante, che ha avvisato i carabinieri. «Sono abituato a portarlo con me», ha spiegato il ragazzo ai militari, aggiungendo poi che voleva usare il coltello come strumento nel laboratorio tecnico. Accade dopo che venerdì a Budrio, nel Bolognese, uno studente 15enne è entrato a scuola portando nello zaino un machete, poi sequestrato dai carabinieri.

RIPRODUZIONE RISERVATA