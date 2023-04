A scuola c’è un’ora per l’inclusione 

«“Ultima ora, tutti in campo”, è un'offerta interdisciplinare pensata per offrire ai ragazzi sport ed educazione», esordisce Davide Granella, 51 anni, docente di laboratorio di informatica e delegato per l’istituto del dirigente scolastico Mauro Canu. Così anche al Buonarroti nei due mesi che mancano alla fine dell’anno scolastico, un’unità didattica di docenti propone ai ragazzi lo sport nelle diverse sfaccettature disciplinari: dalla storia ai diritti umani, dall’inglese all’educazione civica, dalla matematica all’informatica, tutte le materie unite per offrire ai ragazzi un’ora di corretto confronto e socializzazione. Un modo per far sì che ragazzi e ragazze possano orientarsi facilmente nelle proposte fruibili anche al di fuori dell’orario scolastico nel proprio territorio. «Quest’attività è iniziata nello scorso anno scolastico proprio per ricucire le fila di una quotidianità lacerata dal Covid», spiega il dirigente scolastico Mauro Canu.

“Ultima ora, tutti in campo”, così è stato ribattezzato il progetto teso all’inclusione che al plesso di Serramanna dell’istituto di istruzione superiore Buonarotti di Guspini mette insieme alunni disabili e non, mescolando le discipline didattiche con lo sport, e valorizzando la sesta ora di lezione (l’ultima ora, appunto) quella in cui – come sanno bene docenti e studenti – calano interesse ed attenzione.

Così in via Svezia a Serramanna (sede dell’Industriale a indirizzo informatico) prende vita il progetto che sembra mutuato dall’inclusivo terzo tempo di matrice sportiva che accomuna gli avversari in campo, e che dalle parti di via Svezia fonde gli interessi e le attitudini di tutti gli alunni: portatori di handicap e normodotati.

L’idea

«“Ultima ora, tutti in campo”, è un'offerta interdisciplinare pensata per offrire ai ragazzi sport ed educazione», esordisce Davide Granella, 51 anni, docente di laboratorio di informatica e delegato per l’istituto del dirigente scolastico Mauro Canu. Così anche al Buonarroti nei due mesi che mancano alla fine dell’anno scolastico, un’unità didattica di docenti propone ai ragazzi lo sport nelle diverse sfaccettature disciplinari: dalla storia ai diritti umani, dall’inglese all’educazione civica, dalla matematica all’informatica, tutte le materie unite per offrire ai ragazzi un’ora di corretto confronto e socializzazione. Un modo per far sì che ragazzi e ragazze possano orientarsi facilmente nelle proposte fruibili anche al di fuori dell’orario scolastico nel proprio territorio. «Quest’attività è iniziata nello scorso anno scolastico proprio per ricucire le fila di una quotidianità lacerata dal Covid», spiega il dirigente scolastico Mauro Canu.

L’offerta

Nel nuovo istituto in via Svezia le classi si riuniscono ogni mercoledì nella grande palestra per conoscere nuovi sport: grazie alla collaborazione dell’Asd Janas pallavolo Samassi, della Handball Villacidro e del Karate dell’On life fitness di Serramanna avranno l’opportunità di conoscere, con l’ausilio di allenatori esperti, queste tre differenti discipline sportive. «Si tratta di un momento di svago e inclusione per tutti, ognuno può trovare lo sport in cui impegnarsi e crescere – aggiunge Davide Granella il quale auspica – che le altre associazioni del territorio riconoscano nell’istituto un alleato strategico per scalfire la povertà educativa riscontrata nei paesi del territorio, e che pesa sulle nuove generazioni». Insomma: «Una scuola da tenersi stretta», per dirla con le parole del sindaco di Serramanna Gabriele Littera. L’istituto di via Svezia sei mesi fa ha riaperto con una nuova sede (aule moderne e spaziose, nuovi laboratori di sistemi e reti, telecomunicazioni e informatica) dopo i lavori di ristrutturazione finanziati dalla Provincia del Sud Sardegna con due milioni di euro.

