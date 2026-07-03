A scuola c’è la fibra, studenti connessi 

Applausi per la fibra. Al loro rientro sui banchi i ragazzi delle Medie e delle scuole superiori troveranno una lieta sorpresa. Internet stabile ad alta velocità, un passo nel presente dopo anni trascorsi in un passato digitale di ponti radio e didattica penalizzata. I Licei, l’Istituto geometri e le scuole medie dovranno certo lavorare sulle infrastrutture interne ma il dado ormai è tratto. «Una piccola rivoluzione – spiega Alessandro Virdis, dirigente scolastico alle Medie – data da un segnale stabile che permette di ovviare a tutti i problemi di questi anni». Ieri in Municipio l’occasione per fare il punto sulla situazione della fibra a Lanusei. «Tanto è stato fatto – spiega l’assessore Renato Pilia – e molto resta da fare ma per fare l’esempio del Municipio nel 2017 avevamo l’Adsl con 10 mega, oggi voliamo. La connettività deve essere la priorità di qualsiasi amministrazione». Pilia, in stretta collaborazione con Giorgio Altieri, ha dedicato alla transizione tecnologica nove anni del suo mandato, con risultati inoppugnabili. Oggi 500 civici di Lanusei sono collegati alla fibra. Si sta lavorando per far arrivare il web superveloce nelle casette del centro e colmare i piccoli gap dovuti alla particolare struttura del paese. Ieri era presente il referente di Siat Mattia Lai da Tertenia. L’azienda ha eseguito con Fibercoop i lavori su tutto il territorio. In rappresentanza della scuole c’erano Giovanni Andrea Marcello e Giovanni Meloni. Hanno discusso con il vicesindaco Maria Tegas dei lavori da effettuare per toccare con mano la bontà l’alta velocità. La fibra a scuola è una realtà, ora va usata.

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