A scuola c’è la “fashion week”, in passerella alunni e professori  

L’atmosfera non sarà forse proprio come quella delle passerelle di Milano, ma anche la scuola media di Bellavista in via Is Pardinas, a Margine Rosso, ha la sua “Fashion Week”.

La settimana della moda è iniziata lunedì con alunni e insegnanti che sfilano ogni giorno con un abito a tema diverso. Nella prima giornata tutti vestiti di verde per il giorno “total green” per promuovere il riciclo e la sostenibilità. Ieri invece ogni ragazzo ha indossato l'outfit del mestiere che vorrà fare da grande: e allora ecco i medici, i calciatori, i giocatori di basket, parrucchieri ed estetisti.E poi si proseguirà oggi, tutti in pigiama per il pigiama party, giovedì in libertà per un tema libero per finire venerdì con il Carnevale. Saranno organizzati shooting fotografici e premiazioni dei migliori outfit e delle performance più originali.

«Gli obiettivi del progetto» spiega la dirigente scolastica Maria Gabriella Bussu, «sono quelli di favorire il benessere a scuola, l’inclusione e la coesione “il fare gruppo” ma anche di stimolare la creatività degli studenti, la capacità di ricerca e analisi, in un’atmosfera generale di divertimento, colore e annullamento delle differenze sociali, che nella società moderna spesso sono sottolineate proprio dall’abbigliamento e dalla moda del momento».

La Fashion week è organizzata dagli insegnanti Angelo Carcangiu, Valeria Lecca e Danila Salis. Alla fine della settimana la giuria decreterà poi gli outfit più belli e più significativi.

