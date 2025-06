«A scuola a 86 anni, per me è una sfida» 

«È stata una scommessa, una sfida con me stessa». Settantacinque anni dopo la licenza elementare, Amelia Casti è tornata tra i banchi di scuola, si è iscritta al corso per adulti organizzato nel suo paese, San Sperate, e in questi giorni sta dando l’esame per la licenza media. A ottantasei anni e dopo una vita dedicata alla famiglia e al lavoro c’è da esserne orgogliosa. «Mi ha convinto una professoressa, Giulia Podda, mia amica, una bellissima esperienza. Più che una classe siamo una famiglia».

A scuola

Famiglia variegata: tre studentesse di San Sperate, per il resto stranieri, in gran parte giovani del centro di accoglienza dei migranti di Monastir: «Tra loro anche qualche laureato, per loro l’inglese è facile facile, semmai è più complicato imparare l’italiano. Sono arrivati cui barconi dall’Africa, storie strazianti. Abbiamo fatto subito amicizia, sono bravi ragazzi, qualcuno l’ho invitato a pranzo a Natale, mi hanno anche fatto un regalo, un bel cesto di frutta e una pianta, mi sono commossa. Per evitare malintesi, ho chiesto loro cosa potevano mangiare, sa, vengono da Camerun, Tunisia e Costa d'Avorio. Ho cucinato l'agnello e altre specialità sarde».

La storia

Amelia Casti è nata nel 1939: «C’era la guerra, ero l’ottava di dieci fratelli, abbiamo dovuto aiutare in casa e nei campi, mio padre era partito in guerra in Spagna». Poi la svolta: «All’arrivo a Cagliari dell'arcivescovo Sebastiano Baggio, nel 1969, mi offrirono un posto di lavoro come collaboratrice domestica. Avevo tanti dubbi, alla fine ho accettato e – quando lo hanno trasferito a Roma per la promozione a cardinale – Sua eccellenza mi ha chiesto di andare con lui in Vaticano insieme alla sorella. Mi hanno trattato sempre come se fossi una persona di famiglia, sono rientrata a San Sperate solo dopo la morte di Sebastiano Baggio».

In paese

Amelia Casti non ha mai smesso di lavorare e di cucire, l’altra sua grande passione, sino alla pensione. Poi è diventata presidentessa delle Centro italiano femminile e attiva volontaria della Caritas oltre che assidua frequentatrice della biblioteca. Quest'anno il ritorno a scuola: mai un’assenza, neppure nelle gite scolastiche organizzate per visitare la reggia nuragica di Serri e il nuraghe arrubiu di Orroli. «Materia preferita? L’italiano, qualche difficoltà con l’inglese, non sapevo con chi esercitarmi a casa».

Ora proseguirà alle superiori? «Per ora mi riposo, poi alla mia età non sono più padrona del tempo e del futuro».

