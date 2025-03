«A scuola a 84 anni: un sogno realizzato» 

INVIATO

Decimomannu. Il gergo è da teenager, il messaggio senza età. «Grazie ai miei prof che mi hanno fatto scoprire un nuovo mondo». Commovente. Firmato Maria Bonaria Lai, studentessa prodigio delle serali del Mattei di Decimomannu, indirizzo amministrativo, finanziario e marketing, non solo per l’età, 84 anni, anche per la pagella: quasi tutti 8, anche nelle materie più ostiche come diritto ed economia, e un 9 in inglese. Niente male per un casalinga che a 80 anni ha voluto tornare sui banchi di scuola «per soddisfazione personale» e che ci ha preso gusto: «Vorrei prendere il diploma, non c’è riuscito nessuno dei miei figli che sono andati a lavorare da giovani, magari anche la laurea, anche se ho poco tempo a disposizione, l’età incalza».

Da Assemini

In realtà Bonni , la chiamano così i suoi compagni di classe della seconda A, i suoi anni se li porta benissimo. Scialle elegante, cappotto azzurro, un filo di trucco che non guasta mai, messa in piega perfetta, Maria Bonaria Lai è un esempio per tutti nella scuola serale. «Abito ad Assemini, prendo il pullman e ogni giorno mi presento a scuola alle 17,30». Proprio nell’ora in cui le coetanee bevono la camomilla e si preparano ad assistere ai quiz in tv, lei segue le lezioni di economia, fa il compito in classe di italiano o viene interrogata in storia: «È la mia materia preferita eppure ho preso solo sei e mezzo», dice sorridendo.

La storia

Maria Bonaria Lai avrebbe voluto studiare da ragazza. «Sono di Sestu, ero la più grande di sette fratelli, il mio compito era aiutare in casa e nella cura dei bambini. Mi impuntai e ottenni di andare a scuola, i miei non mi ci volevano mandare: ho raggiunto la licenza elementare poi mi hanno fatto smettere».

E ha messo da parte per tanti anni la sua passione: conoscere, sapere, leggere, studiare. «Anche quando mi sono sposata e trasferita ad Assemini – prosegue – avevo altro a cui pensare: mio marito era bidello e aveva un bel giardino, abbiamo avuto 8 figli, 11 nipoti e 6 pronipoti».

Il ritorno

Non pensava più alla scuola sino a quando, sul telefonino, le è apparsa una notifica: «Ho saputo di una scuola per adulti ad Assemini. Mi sono detta: questa notizia mi interessa davvero. Così ho preso la licenza media e poi sono venuta a conoscenza delle serali a Decimomannu e ho pensato: perché non provare?».

La svolta

A Decimomannu la svolta per Bonni : «Il Mattei è tutt’altro rispetto alle scuole professionali per adulti. Ci vuole più impegno, più sacrificio, ma io amo studiare. La mattina mi alzo, preparo il caffè, sistemo la casa ma sul tavolo grande di cucina ci sono sempre i libri, i quaderni per i compiti. È bellissimo sapere».

Lo sussurra ma il suo sogno è una laurea in Biologia. «Chimica e fisica non mi spaventano, il massimo sarebbe Medicina ma sento che non è la mia strada anche se da giovane curavo i miei figli quando si ammalavano e poi andavo dal medico per avere la conferma che la terapia era quella giusta».

Quando ha annunciato il ritorno a scuola in famiglia, i figli le hanno chiesto: “Chi te lo fa fare?”. «Ho risposto: io. Lo faccio per me stessa, finalmente posso pensare solo a me stessa». Con i nipoti si confronta sulle materie e si scambia le pagelle: «Nonna, neanche noi abbiamo questi voti così belli».

L’altro giorno ha portato in classe i pasticcini fatti in casa, quasi sempre distribuisce caramelle a compagne e insegnanti. «Siamo come una famiglia», sorride Bonni , «le mie vicine di banco si confidano, con qualcuna di loro prendo il bus da Assemini, sono tutte molto gentili con me. I miei compagni di classe guai a chi mi li tocca. E anche i prof sono okay». Gergo da teenager, appunto.

