Oggi e domani entra nel vivo la seconda edizione di Ecologie dell’Ascolto. “A School of Water”, la rassegna organizzata da ZEIT e curata da Maria Paola Zedda. Il progetto invita a ripensare l’acqua e l’isola come elementi di connessione tra incontri teorici, pratiche artistiche, laboratori, performance e percorsi partecipativi. Oggi (11-13 e 14-16) al Ghetto di Cagliari e dintorni Alessandro Carboni conduce il workshop “EM Tools: Cartography and Performance Practices along the Liminal Space between Land and Water”, un percorso per esplorare lo spazio urbano attraverso l’esperienza corporea e la mappatura soggettiva. Alle 16, alla Terrazza del Ghetto, Erica Meucci e Glauco Salvo presentano la performance “Nel tempo del serpente. Studio per spazi aperti”, che esplora l’incontro con il selvatico e la dimensione temporale. Dalle 16 alle 18 (dal Ghetto verso il mare): Elena Biserna guida “Walking from Scores”, passeggiata sonora basata su partiture verbali per ripensare l’ascolto nello spazio urbano. Domani alle 11, tra Su Siccu e Marina di S. Elmo, Alessandro Carboni presenta “Unleashing ghosts from urban darkness”, performance itinerante che utilizza il corpo come sensore delle tensioni e dei confini della città. Alle 16 al Ghetto la coreografa e ricercatrice messicano-cilena Amanda Piña conduce il workshop “Political Ontologies of Water”. Alle 17 al Ghetto lecture dal titolo “Yemanja and Chalchiuhtlicue Political Ontologies of Water”, realizzata insieme alla lecture di Elena Biserna all’interno del ciclo di lezioni di storia dell’arte del Ghetto, accompagnata dai film “Ancient Future Climate Bodies” (2026) e “Apu Wamani” (2020).

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