A Savona Patta è secondo sui 100 Brivido Kaddari  

Al Meeting Internazionale Città di Savona, Lorenzo Patta (nei 100 metri) e Dalia Kaddari (nei 200) sono stati i migliori azzurri, classificandosi, rispettivamente secondo e terza.

I 100 metri

Lorenzo Patta, che alla vigilia aveva confidato di essere «pronto e carico» ha disputato due manche in progressione. L’oristanese ha ben impressionato in batteria, piazzandosi secondo alle spalle del colombiano Ronal Longa (9”99, vento di 3,5 m/s, abbondantemente oltre i limite) con il crono di 10”17, davanti a Samuele Ceccarelli (10”23) e all’ivoriano Arthur Cissè (10”26), tutti qualificati. Nell’altra batteria, con vento anche più generoso (+4,2) successo del francese Pablo Mateo in 10” netti sull’olandese Taymir Burnet (10”21). Poi, in 10”27, eliminati i due azzurri Roberto Rigali e Matteo Melluzzo. Poi, in finale, il vento è scendendo entro i la norma (+1,79) e Longa si è confermato, fissando il personale e primato di Colombia a 9”96 (a un centesimi dal primato del meeting di Jacobs). Sulla sua scia, Patta ha chiuso in 10”16, a 3 centesimi dalla propria miglior prestazione ottenuta sempre al campo “Giulio Ottolia”.

I 200 metri

Nei 200 femminili, terzo posto con brivido per Dalia Kaddari. La poliziotta di Quartu è partita bene, disegnando col compasso una buona curva in cui il vento non l’ha aiutata, poi, sul rettilineo finale si irrigidita cercando il cambio di marcia per rintuzzare la rimonta di Vittoria Fontana che le è arrivata a 4 centesimi: 23”09 per Dalia alla prima uscita stagionale, tempo incoraggiante ma non esaltante, in una gara vinta dalla britannica Amy Hunt in 22”44 (vento +2,5 m/s) davanti alla svedese Julia Henriksson. Dopo la linea d’arrivo Dalia si è sbilanciata cadendo sul gomito che ha rinculato sulla spalla. La quartese è rimasta qualche istante a terra dolorante e la compagna di staffetta è stara la prima a soccorrerla. Poi anche il presidente Stefano Mei è accorso a consolarla: sembrerebbe soltanto uno spavento ma va verificato.

Nei 200 maschili, molto bene anche il portotorrese Diego Nappi, Junior al debutto con le Fiamme Oro che ha corso in 20”86, quarto dietro Andrea Federici. Infine, nel triplo l’oristanese del Cus Cagliari, Sara Zoccheddu, ha saltato 12,91 (sesta).

