A Savini, Kashavelska e Longo il Premio Marchionni 

Sono Daniela Savini (Grafica) ed ex aequo Vanjia Kashavelska e Marco Longo (Pittura), i vincitori della X edizione Premio Marchionni. La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì sera al Museo diocesano Arborense di Oristano, sede provvisoria del Museo Magmma di Villacidro.

Agli artisti primi classificati va un premio di mille euro a cui si aggiungono un’esposizione personale nell’Archivio Lazzaro di Milano, prestigiosa istituzione artistica che offrirà anche una collaborazione e, grazie al Premio Mostre Itineranti Cà La Ghironda, l’esposizione della loro opera nel rinomato Museo Cà la Ghironda di Bologna. Il Premio Mostre itineranti annovera tra gli artisti che potranno esporre a Bologna anche i primi dieci classificati per ciascuna sezione del concorso. Si tratta, per la Grafica, di: Andrea Ciresola, Fabio Pacifico, Erika Campanella, Giulia Cantarutti, Diletta Ferretti, Cristina Iotti, Tina Sgrò, Francesca Musig, Roberta Congiu. Per la Pittura si tratta invece di: Stefano Invernizzi, Vanni Rocca, Paride Di Stefano, Ivan Toninato, Alessandro Botti, Carlo Martini, Sofia Fresia, Rosy Mantovani, Stefano Santi. Durante la cerimonia, ieri sono stati assegnati anche il Premio Speciale Museo Cà La Ghironda che va a Stefano Santi, e quello Rossopassione, concorso in cui un ruolo fondamentale nell’opera è il colore rosso, andato a Agostino Bergo.

