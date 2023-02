A Sassu nascerà un lido per disabili 

L’idea di acquisire il vecchio “villaggio dei pescatori” è del Comune di Santa Giusta. Per evitare che gli immobili (realizzati negli anni Sessanta e utilizzati dai pescatori come deposito) vengano demoliti, l’amministrazione ha chiesto al Demanio marittimo di poter acquisire gli edifici gratuitamente o a un prezzo simbolico. L’obiettivo è renderli fruibili realizzando un lido comunale per i disabili e per tutti coloro che hanno difficoltà a vivere il mare. In questo modo verrebbe eliminata anche la cartolina non certo accogliente che spesso si offre ai turisti. Le strutture di proprietà del Demanio si trovano a poca distanza dall’area che ogni anno il Comune riserva ai cani.

Si sgretolano giorno dopo giorno a due passi dal mare. Due immobili sono sotto sequestro perché a rischio crollo ma a breve tutti i caseggiati presenti a Sassu, borgata marina di Santa Giusta, di proprietà del Demanio marittimo, cambieranno veste. Da edifici abbandonati e spesso utilizzati anche in maniera abusiva per sistemare attrezzatura da pesca ma anche per viverci, diventeranno spazi con servizi soprattutto per i disabili che non sempre nell’Oristanese trovano aree attrezzate.

Il progetto

L’idea di acquisire il vecchio “villaggio dei pescatori” è del Comune di Santa Giusta. Per evitare che gli immobili (realizzati negli anni Sessanta e utilizzati dai pescatori come deposito) vengano demoliti, l’amministrazione ha chiesto al Demanio marittimo di poter acquisire gli edifici gratuitamente o a un prezzo simbolico. L’obiettivo è renderli fruibili realizzando un lido comunale per i disabili e per tutti coloro che hanno difficoltà a vivere il mare. In questo modo verrebbe eliminata anche la cartolina non certo accogliente che spesso si offre ai turisti. Le strutture di proprietà del Demanio si trovano a poca distanza dall’area che ogni anno il Comune riserva ai cani.

Il sopralluogo

Pochi giorni fa, dopo la richiesta presentata dal Comune, è stato effettuato un sopralluogo da parte dei funzionari del Demanio e dalla Capitaneria di porto. Erano presenti anche il sindaco Andrea Casu e il vice Pierpaolo Erbì. Il Demanio ha accolto la richiesta degli amministratori promettendo di avviare quanto prima il trasferimento di proprietà. Solo dopo il Comune lagunare potrà richiedere un finanziamento e quindi mettere finalmente mano al progetto.

Gli obiettivi

«Non potevamo più stare a guardare - commenta il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici, Pierpaolo Erbì - Non si poteva più ignorare la presenza di questi quattro caseggiati che hanno un potenziale enorme per tutto il territorio, non solo per il nostro paese. Anzi, abbiamo anche aspettato troppo prima di inoltrare la richiesta di acquisizione al Demanio marittimo. Siamo soddisfatti dell’esito del sopralluogo di pochi giorni fa, ora attendiamo che venga messo nero su bianco il trasferimento di proprietà». L’assessore Erbì anticipa il progetto che il Comune, una volta diventato proprietario dell’immobile, vorrebbe realizzare. «La nostra intenzione è offrire spazi attrezzati per i disabili. Nella nostra provincia non esiste uno spazio tutto per loro, ogni anno in tantissimi protestano perché non riescono ad arrivare in spiaggia senza problemi. Vogliamo proporre un turismo accessibile».

