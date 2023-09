A Sassari va in scena Latte Dolce-Cos 

Si gioca oggi al “Vanni Sanna” di Sassari, con fischio d’inizio alle 15, il derby tra Latte Dolce e Costa Orientale Sarda, valido per la seconda giornata del campionato di Serie D. Una partita aperta a qualsiasi risultato. La squadra di Mauro Giorico è a caccia dei primi punti. La Cos, reduce dal successo sull’Uri, vuole subito dare continuità ai risultati. Alla stessa ora, il Budoni fa visita alla Romana FC.

Anche nel campionato di Eccellenza va in scena (ore 16) la seconda giornata. Riflettori puntati al “Signora Chiara” per la sfida tra Calangianus e Ilvamaddalena con i padroni di casa che intendono riscattare la sconfitta col Ghilarza e gli uomini di Carlo Cotroneo che vogliono ottenere la seconda vittoria dopo quella all’esordio con l’Ossese. A Iglesias, altro incontro tra ex nobili con i minerari che, con in panchina il nuovo tecnico Giampaolo Murru, ospitano un Sant’Elena in gran salute. Al comunale “Is Casas” di Villasimius arriva la Ferrini Cagliari. Le altre Barisardo-Carbonia, Ossese-Taloro Gavoi, San Teodoro-Ghilarza, Tharros-Li Punti e Villacidrese-Bosa (a Pabillonis). Riposa il Tempio.

Sempre oggi (alle 17.30) si gioca in Promozione per la Coppa Italia. In programma per gli accoppiamenti Baunese-Tortolì, Lanteri-Stintino, Lanusei-Idolo, Santa Giusta-Abbasanta, Terralba-Arborea, Usinese-Campanedda, Villamassargia-Verde Isola e per i triangolari Bonorva-Macomerese, Cus Cagliari-Atletico Cagliari, Guspini-Gonnos, Luogosanto-Porto Cervo, Monastir-Gialeto, Nuorese-Fonni, Porto Torres-Sennori, Selargius-Vecchio Borgo e Siniscola-Tuttavista.

