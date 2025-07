A Sassari una settimana di eventi dedicati alla cultura cittadina 

Lunedì “Ciog-cooking” con lumachine. Martedì prova di portata del Candeliere. Mercoledì al Coccodromo bambine e bambini faranno “correre” le lumache. Giovedì vai col “Ciogging” passeggiata nelle campagne alla ricerca della “Ciogga”, come viene definita la chiocciola, e serata di musica di generi diversi purché con testi in sassarese. Venerdì proiezione del film “La guerra di Cesare” girato soprattutto in città. Sabato l'edizione numero 15 della “Ciogghitta d'oro”. Domenica spazio ai circoli e al gioco di carte più praticato: la mariglia. Benvenuti alla settimana di Sassari, o “La Ghedda” per usare il termine appropriato, in programma dal 21 al 27 luglio.

In principio fu la felice intuizione di Lillo Carboni per regolamentare la gara di mangiata di lumachine “a succiadura”, vale a dire bucando il guscio col canino e succhiando il contenuto. Vince chi riesce a mangiare più gasteropodi nel tempo stabilito, senza farsi aiutare da stecchini o spilli. Intorno a una competizione che accende l'orgoglio e l'animo dei cittadini è nata un'intera settimana di eventi che promuovono la cultura sassarese.

La manifestazione è stata presentata ieri mattina in Camera di Commercio del Nord Sardegna perché inserita nel cartellone del programma “Salude & Trigu”. L'organizzazione della settimana è sotto la supervisione dell’Associazione culturale Abbì del presidente Lillo Carboni in collaborazione con noname. Entusiasta l'adesione del Comune, perché la sede scelta è nel cuore del centro storico: piazza del Mercato, una piazza degradata («ma la bonificheremo prima della manifestazione») che ospiterà gli eventi, la musica dal vivo e gli stand dedicati alla carne, alle lumache, al pesce arrosto, ai gigioni, alle melanzane e alle tipicità di salumi e formaggi, alla sassareseria insomma. Col tentativo di portare anche la fainè, piatto sassarese che si consuma in genere in inverno, ma ha un suo perché anche d'estate. Il tutto condito da aneddoti, storie e curiosità su una città che si avvicina alla sua grande festa, la “Faradda dei Candelieri”.

