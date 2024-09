A Sassari torna Promo Autunno con 300 stand 

Dal wedding al cooking show, dalle novità automobilistiche all'arredo, dall'industria alla cultura. Tutto rigorosamente green, con attrezzature ecosostenibili. Ritorna a Sassari Promo Autunno, la Fiera regionale della Sardegna che negli 8 mila metri quadri della Promocamera propone ben 300 stands. Non solo vetrina, ma anche incontro tra piccoli e grandi imprenditori, convention, talk show e qualche guest star a sorpresa. Formula ideata da Claudio Rotunno che organizza la manifestazione con la sua Publicover.

La sesta edizione è stata presentata ieri nella Camera di Commercio, diventata main sponsor dell'evento, come sottolineato dal presidente Stefano Visconti: «Avremo uno stand nostro con oltre 400 metri quadri a disposizione per aiutare a dare valore al tessuto economico del territorio, con incontri curati da esperti. Come l'anno scorso mettiamo a disposizione degli espositori un voucher che copre il 50% delle spese».

La divisione in Platinum, Gold e Silver indica le differenze nell'allestimento, ma il percorso garantisce visibilità a tutti. Saranno rappresentati i comparti istituzionali e commerciali, i centri bellezza e gli acconciatori, la gioielleria, agroalimentare e artigianale, arredo, design, industria, assicurazioni, agenzie immobiliari e di viaggi, scuole di lingue, tecnologia, settore auto, fotovoltaico ed energia. Come sempre spicca il padiglione wedding con le sue sfilate di moda sempre gremite di pubblico, un vero e proprio set fotografico. Altro punto di forza sarà il padiglione food events con i suoi cooking-show.

Un Hub permanente

La dimensione della Fiera in tre giorni inizia ad andare stretta a Sassari. Il sindaco Giuseppe Mascia ha detto: «Promo Autunno indica una strada possibile: quella attraverso cui Sassari può trasformarsi in un hub fieristico e convegnistico permanente, dedicato a temi e ambiti a lei congeniali, dal turismo alla cultura, dall'innovazione all'enogastronomia, diventando la sede di preziose occasioni di confronto e di dialogo a livello internazionale, con particolare riferimento alla dimensione euro mediterranea. Anche questo può aiutare Sassari ad assumere il ruolo centrale nella città metropolitana».