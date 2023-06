A Sassari la storia più preziosa Apre la mostra La forma dell’oro 

La continuità territoriale esiste per la cultura. Per ammirare oltre cinque millenni di gioielli italiani, dalla preistoria all'Alto Medioevo, non c'è bisogno di viaggiare, basta entrare nel Museo G.A. Sanna di Sassari. Nelle sale dei due piani potrete visitare anche i musei campani di Nola, Santa Maria Capua Vetere e Teano, quello di Ancona, quello di Vibo Valentia, quello di Policoro in Basilicata, di Manfredonia, Altamura e Canne della Battaglia in Puglia e Campobasso in Molise, più il Parco Archeologico di Pompei. Da qui, dalla Villa B di Oplontis, arrivano i monili esposti insieme al calco in vetroresina del corpo della giovane che lì cercò salvezza dalla lava.

La ricchezza nascosta

È partita da Sassari la mostra itinerante “La forma dell’oro. Storie di gioielli dall’Italia antica”, curata da Massimo Osanna, direttore della Direzione nazionale dei Musei, e Luana Toniolo, che ha appena lasciato la direzione regionale Musei della Sardegna. Come sottolinea Osanna, «il progetto fa vedere le potenzialità del sistema museale italiano. Abbiamo un enorme patrimonio da tutelare e valorizzare: a fronte di 500 mila pezzi esposti in tutta Italia, ne abbiamo 4 milioni e 800 mila ancora nei depositi, che rappresentano il 90%». Si punta a digitalizzare l'intero patrimonio ancora nei depositi, mentre il direttore nazionale ha anticipato un'altra novità: «A giorni inaugureremo una piattaforma comune ai musei italiani che consentirà grazie a una app di fare il biglietto per qualsiasi sede della rete». La mostra ha aiutato alcuni gioielli a venir fuori dall'anonimato dei depositi. «Alcuni dei 400 pezzi esposti sono stati restaurati per l'occasione» ha puntualizzato Luana Toniolo. «I gioielli sono anche la testimonianza di scambi a medio e ampio raggio fra culture diverse».

La mostra

La mostra sarà visitabile sino a dicembre, poi inizierà il tour nei musei che hanno portato in dote alcuni dei loro pezzi più significativi. Un'esposizione ariosa e suggestiva, in linea con la nuova strategia lanciata sotto la direzione della direttrice del “Sanna”, Elisabetta Grassi, attenta anche alla comunicazione per gli ipovedenti. Ad accogliere i visitatori una testa femminile in basanite, una roccia vulcanica grigio-verde, risalente al I secolo d.C. che qualcuno ha ipotizzato sia il ritratto di Messalina.I gioielli più antichi sono quelli sardi: un bracciale ricavato da una conchiglia e un anellone del Neolitico Medio (4.900-4.500 a.C.) rivenuti nella Grotta Bariles di Ozieri. Curioso il copricapo cerimoniale ricavato dai denti di un giovane cinghiale che è stato trovato vicino Nola e risale al II millennio a.C. Esibizione in vita, ma anche dopo la morte, i gioielli raccontano le storie di chi li ha posseduti, e col passare dei secoli hanno visto l'utilizzo dei materiali più disparati: conchiglie, steatite, pasta vitrea, corniola, alabastro, corallo, agata, ambra, perle, smeraldo, bronzo, argento e naturalmente oro, come la corona aurea ritrovata in una tomba ad Ancona (fine III-inizio II secolo a.C).

