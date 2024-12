A Sassari “La Bohème” oggi chiude la stagione 

“All'uomo felice sta il sospetto accanto”: nella riflessione cantata di Rodolfo il nucleo di un amore già roso dalla gelosia. La gioventù dei protagonisti, la vita bohemien di Parigi e la musica di Giacomo Puccini hanno fatto sì che “La Bohème” sia una delle opere più amate. L’allestimento proposto al Teatro Comunale di Sassari dall’ente Marialisa de Carolis (regia di Alberto Gazale) è parso rispettoso e ha creato quell'armonia tra musica e cantanti necessaria per far splendere il capolavoro pucciniano. Merita davvero un plauso Leonardo Sini, sassarese di appena 34 anni, che ha diretto con sicurezza e abilità l'orchestra dell'ente.

Un’opera molto sassarese, stasera nella terza e ultima recita che chiude la stagione (inizio alle 16.30) Rodolfo sarà interpretato dal tenore Matteo Desole.

Il giovane sassarese subentra a Valerio Borgioni, che è stato il più convincente sul palco per come ha saputo colorare i vari stati d'animo di Rodolfo e il suo timbro fresco ben calzava alla parte. Si disimpegna bene anche Marta Mari nel ruolo di Mimì, grazie a una buonissima tecnica e omogeneità, pur adattata a un ruolo che non sembra l'ideale. I due sono stati i più applauditi (ovazione sfiorata nella seconda serata) ma hanno ricevuto consensi anche gli altri interpreti, a partire dall'altra coppia di amanti tormentati da gelosia (questa volta giustificata), vale a dire Marcello e Musetta, alias Christian Federici ed Evgeniya Vukkert. Phisique du role e anche vocalità adeguata per Tiziano Rosati (Colline) e timbro interessante quello del baritono Michael Zeni, Schaunard. (gi. ma.)

